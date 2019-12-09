باريس سان جيرمان يدرس التعاقد مع ساديو ماني من ليفربول

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع المهاجم السنغالي ساديو ماني، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، لخلافة البرازيلي نيمار.

وكان نيمار محور الحديث في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، وأعلن رغبته في العوة لناديه السابق برشلونة، كما سعى النادي الكتالوني لإعادته، لكن الصفقة لم تتم.

وبحسب مجلة ”فرانس فوتبول“ فإن مسؤولي باريس سان جيرمان بدأوا يفكرون في البديل المناسب لخلافة نيمار في صفوف الفريق، وأضافت أن الاسم الأكثر شعبية وقبولًا لدى مسؤولي الفريق الباريسي هو ساديو ماني.

وأشارت المجلة إلى أن ساديو ماني يحظى بإعجاب إدارة بارسي سان جيرمان، حيث ترى أنه يمتلك كثافة دفاعية وهجومية مميزة، إلى جانب عقلية نموذجية، ومن ثم فهو قادر على تخطي نقاط الضعف الملحوظة في طريقة لعب نيمار.

وأكدت ”فرانس فوتبول“ أنه بالنسبة للكثيرين في باريس سان جيرمان، فإن ساديو ماني هو المرشح المثالي ليحل محل نيمار إذا قرر الأخير مغادرة الفريق والعودة إلى الكامب نو، أو الانتقال إلى أي نادٍ آخر.

ويمتد عقد ماني، البالغ من العمر 27 عامًا، مع ليفربول حتى يونيو 2023، بعدما وقّع عقدًا جديدًا في نوفمبر الماضي.

وانضم ماني إلى ليفربول العام 2016، قادمًا من ساوثهامبتون، مقابل 41 مليون يورو، وسجل الموسم الحالي 13 هدفًا وصنع 7 في 21 مباراة، علمًا أنه سجل 72 هدفًا وصنع 29 في 144 مباراة منذ انضمامه إلى الريدز.

نهائي أمام سالزبورغ

أكد المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي استعداد الريدز لمواجهة ريد بول سالزبورغ النمساوي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن المواجهة ستكون مثل النهائي.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: ”نابولي بالتأكيد كان في حالة مزاجية أفضل مما كنا عليه أمامهم، كان هناك أسبوعان بين المباراتين، نابولي، وسالزبورغ غدًا، يومًا بعد يوم ندرك أن لدينا فرصة، وفرصتنا غدًا أمام سالزبورغ“.

وأضاف: نحن نستعد لمواجهة سالزبورغ مثل استعدادنا للنهائي، نتحدث مع بعضنا البعض على أننا سنخوض مباراة نهائية في النمسا“.

وأردف كلوب ”سالزبورغ فريق قوي حقًا، لكننا أيضًا أقوياء، وهذا ما يتعين علينا أن نظهره غدًا أمامهم وفي ملعبهم، يجب الفوز عليهم وهو الشيء الوحيد الواضح قبل المباراة، حتى لا ننظر لأي نتيجة أخرى“.

ويملك ليفربول 10 نقاط من 5 مباريات في صدارة المجموعة، لكنه قد يواجه خطر الخروج من الدور الأول حال خسارته وفوز نابولي على جينك.

وأعلن يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، قائمة الريدز لمواجهة ريد بول سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن ليفربول آدم لالانا الذي لم يتدرب مع المجموعة بسبب إصابة أبعدته عن مواجهة بورنموث في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يظهر ديان لوفرين في القائمة التي تسافر إلى النمسا، رغم إصابته بمباراة بورنموث الأخيرة، لكنه تعافى سريعًا.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في القائمة بعدما أصبح لائقًا تمامًا للمشاركة، وسجل هدفًا وصنع آخر بمواجهة بورنموث السبت الماضي، بعد أن غاب أمام إيفرتون الأربعاء من الأسبوع المنصرم.

وفيما يلي قائمة ليفربول لمواجهة سالزبورغ:

حراسة المرمى: أليسون باكير، آدريان، كيلهير.

الدفاع: فيرجيل فان دايك، ديان لوفرين، غوميز، ترينت أرنولد، آندري روبرتسون.

الوسط: جوردان هندرسون، تشامبرلين، شيردان شاكيري، نابي كيتا، جيمس ميلنر، جونز، فينالدوم.

الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرت فيرمينو، أوريغي.