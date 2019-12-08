أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: صفقة تبادلية تقرب بوغبا من الملكي.. ومورينيو يطارده هدفه الضائع

يعيش فريقا ريال مدريد وبرشلونة حالة من الترقب والحذر مع العد التنازلي للمباراة المرتقبة بين الفريقين في كلاسيكو الأرض يوم 18 ديسمبر الجاري في بطولة الدوري الإسباني، بينما تبدو تحركات الميركاتو الشتوي مثيرة بين أندية أوروبا مع اقتراب حلول شهر يناير المقبل.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في سطور التقرير التالي أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفتوس وليفربول ومانشستر سيتي وغيرها من الأندية الكبرى في الدوريات الأوربية الخمس:

صفقة تبادلية تقرب بوغبا من ريال مدريد

تلوح في الأفق صفقة تبادلية بين ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن هناك تطورات جديدة تقرب الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد من الرحيل للفريق الإسباني في شهر يناير المقبل، في ظل تمسك الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال بضم اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك صفقة تبادلية محتملة قد تتم بين الفريقين تقضي برحيل غاريث بيل أو جيمس رودريغيز إلى مانشستر يونايتد مقابل رحيل بوغبا للفريق الملكي.

وشهدت تدريبات فريق ريال مدريد اكتشافًا جديدًا للمدرب زيدان بتصعيد اللاعب المغربي أيوب بوعلام للفريق الأول كما عاد الويلزي غاريث بيل للتدريبات الجماعية.

وبدأ زيدان تجهيز البدلاء لخوض لقائي كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا وفالنسيا في الدوري الإسباني وخاصة في ظل وجود غيابات وإصابات قبل لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة في الليغا.

جلسة حاسمة لتحديد مصير خليفة سواريز

يترقب مسؤولو نادي برشلونة الإسباني عقد جلسة حاسمة مع وكيل اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر الإيطالي، على هامش لقاء الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع برشلونة للتوصل لاتفاق لضم لاوتارو في الموسم الجديد ليكون خليفة الأوروغوياني لويس سواريز نجم الفريق الكتالوني، بحسب صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية.

وتلقى المدرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، أنباء سارة قبل مباراة ريال مدريد بالليغا بعدما شارك الثنائي المصاب جوردي ألبا وصامويل أومتيتي في جزء كبير من المران الجماعي واقتربا من العودة للمباريات.

صراع مثير على صفقة أوباميانغ

تصدر اسم المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، نجم آرسنال الإنجليزي، عناوين المواقع والصحف العالمية وسط أنباء اقترابه من الرحيل.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن أوباميانغ استقر على الرحيل ومغادرة أسوار آرسنال بعدما رفض تجديد عقده مع الجانرز الذي ينتهي في صيف 2021.

وترددت أنباء عن وجود رغبة من نادي ريال مدريد الإسباني في ضم أوباميانغ بينما ذهب البعض إلى رحيل اللاعب للدوري الفرنسي.

مورينيو يطارد هدفه الضائع

بدأ البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي مطاردة هدفه الضائع حين كان مدرباً لمانشستر يونايتد، وبدأ مفاوضات مكثفة لضم كاليدو كوليبالي مدافع منتخب السنغال وفريق نابولي الإيطالي.

وذكرت ”سكاي سبورتس“، أن كوليبالي أصبح هدفًا للسبيرز لتدعيم خط الدفاع بناء على طلب مورينيو خاصة أن اللاعب السنغالي مازال يعيش حالة من التألق ولم يتراجع مستواه رغم الأزمات التي يعيشها فريق نابولي هذا الموسم.

إصابة جديدة في يوفنتوس

تلقى يوفنتوس الإيطالي ضربة جديدة بعد إصابة لاعب الوسط الأوروغواياني رودريغو بنتانكور في الركبة ما يهدد بغياب لعدة أسابيع ليلحق بقائمة المصابين التي تضم عناصر مهمة على رأسها الألماني سامي خضيرة والويلزي آرون رامسي والبرازيلي دوغلاس كوستا والمدافع الإيطالي المخضرم جيورجيو كيلليني.

في المقابل، كشفت ”سكاي سبورتس“ عن رفض السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجيليس غالاكسي الأمريكي السابق، عرضًا من فريقه الأسبق ميلان الإيطالي للانضمام إليه في شهر يناير المقبل بعد نهاية عقده مع فريقه.

وعرضت إدارة ميلان عرضت على إبراهيموفيتش 3 مليون يورو كراتب في الشهور الست القادمة بجانب 6 ملايين يورو حال البقاء مع الفريق ولكن اللاعب طلب توقيع عقد طويل الأمد.