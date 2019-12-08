جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات يوم الأحد

حقق ليستر سيتي رقما قياسيا للنادي بالانتصار للمرة الثامنة على التوالي في دوري الأضواء بعدما أحرز جيمي فاردي هدفين في الفوز الرائع 4-1 على مستضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.

وحافظ ليستر على المركز الثاني برصيد 38 نقطة من 16 مباراة متأخرا بثماني نقاط عن ليفربول المتصدر ومتقدما بست نقاط على مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يأتي ثالثا.

ومنح فاردي، متصدر قائمة هدافي الدوري، التقدم للفريق الضيف بهدفه 15 هذا الموسم ثم جعل كليشي ايهيناتشو النتيجة 2-صفر بلمسة رائعة قبل أن يقلص جاك جريليش الفارق لصاحب الأرض في نهاية الشوط الأول.

وأعاد المدافع جوني إيفانز تقدم ليستر بفارق هدفين بضربة رأس من عشرة أمتار في بداية الشوط الثاني بعدما قفز أعلى من مراقبه ليستقبل ركلة ركنية من جيمس ماديسون.

وسدد ماديسون المذهل، الذي شكل خطورة مستمرة على مرمى صاحب الأرض طيلة المباراة، كرة لمست القائم في الدقيقة 67 إذ استمرت هيمنة ليستر الفائز باللقب في 2016.

واختتم فاردي الأهداف في الدقيقة 76 عندما تفوق على مات تارجت في سباق سرعة من عند منتصف الملعب ووضع الكرة في الزاوية اليمنى لمرمى توم هيتون.

*تعادل مثير

وحافظ وولفرهامبتون واندرارز على مسيرته الخالية من الهزيمة للمباراة 11 على التوالي في الدوري عندما تعادل 2-2 مع مستضيفه برايتون آند هوف ألبيون في مواجهة مثيرة.

وافتتح ديوغو جوتا التسجيل للفريق الضيف قبل أن تتحول الكفة لصالح برايتون بفضل ثنائية نيال موباي ودافي بروبر.

وقبل نهاية الشوط الأول أدرك جوتا التعادل لولفرهامبتون الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة من 16 مباراة متأخرا بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد ومتقدما بنقطة واحدة على توتنهام هوتسبير.

ولدى برايتون 19 نقطة في المركز 12.

وفي مباراة أخرى، قلب شيفيلد يونايتد تأخره إلى فوز 2-1 على مستضيفه نوريتش سيتي.

وبعد التأخر 1-صفر في الشوط الأول بهدف ألكسندر تيتي أدرك إندا ستيفنز التعادل بضربة رأس بعد أربع دقائق من الاستراحة.

وبعد ذلك بثلاث دقائق خطف جورج بالدوك التقدم بتسديدة منخفضة في مرمى الحارس تيم كرول.

وطُرد كريس باشام لاعب شيفيلد قبل 16 دقيقة من النهاية لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لتغيير قرار الحكم إلى إنذار.

ويحتل شيفيلد المركز الثامن برصيد 22 نقطة فيما ظل نوريتش في المركز قبل الأخير وله 11 نقطة.

وسجل المدافع فيدريكو فرنانديز هدفا قبل دقيقتين من النهاية ليقلب نيوكاسل يونايتد تأخره إلى انتصار 2-1 على ضيفه ساوثامبتون.

وبدأ نيوكاسل اليوم بعد تسجيل 15 هدفا فقط في 15 مباراة وتأخر بهدف داني إينغز الذي هز الشباك للمرة الخامسة في خمس مباريات في الدوري.

لكن صاحب الأرض أدرك التعادل عبر جونجو شيلفي في الدقيقة 68 ثم خطف الفوز عبر فرنانديز ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر.

وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 15 نقطة في المركز 18 من بين 20 فريقا.