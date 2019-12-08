بعد رفع الحظر.. تشيلسي يجهز عرضًا ضخمًا لخطف نجم بروسيا دورتموند

يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي، بكل قوة لتدعيم صفوفه بصفقات مميزة سواء خلال الميركاتو الشتوي في يناير المقبل، أو بنهاية الموسم الجاري في فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى تشيلسي لتعويض فترة إيقافه عن إبرام تعاقدات جديدة، وهو ما أثر على فرص البلوز في المنافسة على الألقاب خلال الموسم الجاري، رغم تقديمه عروضًا مميزة معتمدًا على عدد من اللاعبين الشباب.

عرض ضخم

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن مانشستر يونايتد سيجد منافسة قوية مع تشيلسي لضم الدولي الإنجليزي جادون سانشو، نجم بروسيا دورتموند الألماني.

وتستعد إدارة النادي اللندني لتقديم عرضًا رسميًا لضم سانشو مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

وأصبح جادون سانشو أحد أبرز الأسماء في سوق الانتقالات الأوروبية بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع دورتموند بالدوري الألماني منذ انتقاله من مانشستر سيتي.

وارتبط سانشو بشكل كبير بالعودة من جديدة للدوري الإنجليزي في الصيف المقبل، خاصة مع وجوده في صدارة اهتمامات مانشستر يونايتد، إلا رفع الحظر عن تشيلسي أول أمس الجمعة يجعله بمثابة التهديد الحقيقي لرغبة اليونايتد في التعاقد مع سانشو.

موقف ليفربول

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن ليفربول أبدى اهتمامه أيضًا بما يقدمه سانشو في الفترة الأخيرة، إلا أن اللاعب الذي نشأ كمشجع لفريق تشيلسي، قد يفضل الانتقال إلى ستامفورد بريدج.

ويمتلك سانشو علاقة قوية مع هودسون أودوي جناح تشلسي وميله بالمنتخب الإنجليزي، وهو ما قد يعزز من فرص النادي اللندني في حسم الصفقة لصالحه.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي يخطط أيضًا للتعاقد مهاجم جديد رغم تألق اللاعب الشاب تامي أبراهام.

ويبدي مسؤولو تشيلسي اهتمامًا واضحًا بالدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم فريق ريدبول لايبزيغ.

أهداف متعددة

وذكرت صحيفة “ديلي ميل“ أن فرانك لامبارد مدرب الفريق يملك مبلغًا يصل لـ 150 مليون جنيه إسترليني لتعزيز صفوف الفريق، وتلقى الضوء الأخضر من الإدارة للتعاقد مع عدة لاعبين.

وحسب الصحيفة، فالفريق اللندني يطارد الدولي الإنجليزي الشاب جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني والإيفواري ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس والمهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي لاعب أولمبيك ليون الفرنسي والظهير الأيسر بنجامين تشايلويل لاعب ليستر سيتي.

وتواجه إدارة تشيلسي في مسعاها للتعاقد مع لاعبين جدد مشكلة منتصف الموسم، حيث ترفض عدة فرق التخلي عن نجومها في الشتاء.

ورغم المنع من التعاقدات عزز فريق تشيلسي صفوفه في الصيف بلاعبين هما الأمريكي كريستيان بوليسيتش الذي اشتراه من بروسيا دورتموند في كانون الثاني / يناير 2019 والكرواتي ماتيو كوفاسيتش الذي كان معارًا من ريال مدريد وأنهى إجراءات التعاقد معه بشكل نهائي؛ لكونه كان مسجلًا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

عثمان ديمبلي

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن عثمان ديمبلي جناح برشلونة حامل لقب الليغا تحدث مع تشيلسي ومانشستر للانتقال لأحدهما الموسم المقبل بعد تقلص فرص بقائه في النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة ”إل ديسمارك“ الإسبانية إن الجناح الفرنسي المصاب حاليًا تحدث إلى الناديين المنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي من دون إذن برشلونة.

ويغيب ديمبلي عن الملاعب لمدة شهرين بعد تجديد إصابته في العضلات، وبات من المرجح عدم استمراره مع الفريق الموسم المقبل.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة عام 2017 قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل 105 ملايين يورو (89.5 مليون جنيه إسترليني)، لكن موسمه الأول شابته مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية تطلبت خضوعه لجراحة أبعدته عن الملاعب لأكثر من خمسة أشهر.