مانشستر سيتي يصدر بيانًا رسميًا بشأن فيديو عنصري من أحد جماهيره ضد لاعبي مانشستر يونايتد (شاهد)

أصدر نادي مانشستر سيتي بيانًا رسميًا عن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي خلال مباراة الفريق ضد مانشستر يونايتد اليوم السبت، في ملعب ”الاتحاد“، عن مشجع يقوم بحركات عنصرية ضد لاعبي يونايتد.

وأكد النادي في بيانه، أنه ”يعمل مع شرطة مانشستر من أجل التعامل مع هذا الموقف، النادي ليس لديه أي تسامح تجاه مظاهر العنصرية“.

وقال مانشستر سيتي في بيانه عبر موقعه الرسمي: ”تابعنا شريط فيديو يتم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر أحد مشجعينا وهو يقوم بإيماءات عنصرية خلال الشوط الثاني من مباراتنا أمام مانشستر يونايتد هذا المساء“.

وأضاف: ”يعمل المسؤولون في النادي مع شرطة مانشستر من أجل مساعدتهم على تحديد هوية ذلك الشخص“.

وواصل: ”ونبحث أيضًا في مسألة الأشياء التي تم إلقاؤها داخل الملعب“.

وتابع: ”يطبق النادي سياسة عدم التسامح مطلقًا فيما يتعلق بالتمييز من أي نوع، وسيتم حظر أي شخص يدان بارتكاب انتهاكات عنصرية من دخول النادي مدى الحياة“.

وشهدت الدقيقة 68 من مباراة مانشستر سيتي ضد يونايتد رشقًا من قبل جماهير ”السيتيزين“ لمدافع يونايتد، فريد، خلال تنفيذه ركلةً ركنيةً، ما دعى الحكم لإيقاف المباراة لدقائق.

وقام حكم المباراة بالتحدث مع قائد فريق سيتي لمحاولة تهدئة الجمهور، وهو ما حدث واستأنفت المباراة سريعًا، كما التقطت الكاميرات شخصًا يقوم بتقليد حركة القردة، في إشارة عنصرية تجاه لاعب اليونايتد.

وصب جمهور سيتي غضبه على لاعبي يونايتد بعد تأخر فريقهم في النتيجة بهدفين دون رد، كما طالب الجمهور بركلة جزاء لصالح فريقهم بعدما لمست الكرة مدافع يونايتد، ولكن مع العودة لتقنية الفيديو رفضت منح الفريق الركلة لتظهر علامات الغضب بشدة على المدرب بيب غوارديولا.

Absolute dickhead doing monkey chants towards Fred #MCIMUN pic.twitter.com/s9eqgo41kz

#ManchesterDerby can’t wait to hear the ambassador of anti racism defend the home fans that were monkey chanting Fred pic.twitter.com/DxReRaqjvG

— MisterTee (@NewForesteer) December 7, 2019