توتنهام يقسو على بيرنلي بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أمطر فريق توتنهام اليوم السبت، مرمى ضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة في الجولة السادسة عشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

بهذا الفوز ارتفع رصيد توتنهام إلى 23 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 46 نقطة.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي توتنهام، حيث تمكن هاري كين من تسجيل التقدم في الدقيقة الرابعة إثر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

???? أهداف مباراة توتنهام 5 × 0 بيرنلي بصوت سمير اليعقوبي HD حسـابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/u9vHnvk6oJ — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20037) December 7, 2019

وبعدها بخمس دقائق أضاف البرازيلي لوكاس مورا الهدف الثاني وسط حالة من عدم التركيز لدفاع بيرنلي.

ومع حلول الدقيقة 32 نجح الكوري الجنوبي ”هيونغ مين سون“ من إضافة الهدف الثالث عندما انطلق بالكرة من منطقة دفاع فريقه وراوغ أكثر من مدافع ليصل إلى منطقة جزاء المنافس، ويسدد على إثرها كرة قوية سكنت الشباك.

وأحرز كين الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 54 عندما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

واختتم الفرنسي موسى سيسوكو مهرجان الأهداف في الدقيقة 74 بتسديدة سهلة داخل منطقة الجزاء.