جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على بورنموث (صورة)

واصل فريق ليفربول اليوم السبت قطار انتصاراته في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وتغلب ليفربول على مضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة عشرة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 46 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

سيطر ليفربول على مجريات المباراة منذ بدايتها معتمدًا على تحركات المصري محمد صلاح، وذلك في رحلة بحث عن هدف يربك به حسابات المنافس.

وجاءت الدقيقة 35 لتشهد معها هدف التقدم لليفربول عندما تهيأت الكرة إلى أليكس أوكسليد تشامبرلين داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة في المرمى.

بعدها أضاف الغيني نابي كيتا الهدف الثاني في الدقيقة 45 ليخرج ليفربول متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.

وجاء الدور على صلاح لكي يترك بصمته في اللقاء بإحرازه للهدف الثالث في الدقيقة 54 عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها بسهولة من فوق حارس المرمى في الشباك.

ولم تتغير النتيجة خلال الدقائق المتبقية من اللقاء ليخرج الضيوف فائزين باللقاء.

وفي مباراة أخرى، اكتسح توتنهام هوتسبير ضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة، ضمن الجولة رقم 16 من الدوري الإنجليزي.

وسجل خماسية توتنهام كل من هاري كين (4- 54) ولوكاس مورا (9) وهيونج مين سون (32) وموسى سيسوكو (74).

وبهذا الانتصار ارتقى توتنهام إلى المركز الخامس برصيد 23 نقطة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 18 نقطة في المركز الـ13.