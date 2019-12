لماذا لم يحتفل محمد صلاح بهدفه في مباراة ليفربول وبورنموث؟ (فيديو)

رد الغيني نابي كيتا الجميل للنجم المصري محمد صلاح وصنع له هدفًا هز به شباك بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز ليكون الأول له منذ فترة طويلة.

وصنع صلاح الهدف الثاني لليفربول الذي سجله كيتا عندما مرر له النجم المصري بكعبه ليهز شباك بورنموث لكن رد كيتا الجميل في الشوط الثاني ومرر لصلاح ليضع الكرة في الشباك من وضع انفراد في الدقيقة 54.

One of the best assist of the season by Salah. So happy that Keïta scored. pic.twitter.com/tp3mFmOIDl

— – (@EnRouteAnfield) December 7, 2019