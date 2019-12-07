نادي ليفربول يصعق بورنموث ويحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق نادي ليفربول فوزًا ثمينًا على بورنموث، اليوم السبت، بنتيجة 3-0 على ملعب ”فيتنس فيرست“ في الجولة الـ16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أهداف ليفربول عن طريق أليكس تشامبرلين في الدقيقة الـ36، وفي الدقيقة الـ44 أضاف نابي كيتا الهدف الثاني، وسجل محمد صلاح الثالث بالدقيقة الـ54.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 46 نقطة في صدارة ترتيب البريميرليغ، بينما تراجع بورنموث إلى المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.

وفي الدقيقة الـ36، أرسل جوردان هندرسون كرة طويلة خلف دفاع بورنموث إلى تشامبرلين الذي انفرد بالمرمى، ولم يجد صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك معلنًا تقدم ليفربول.

وفي الدقيقة الـ44 عزز كيتا تقدم ليفربول بأن تلقى تمريرة رائعة من صلاح (بالكعب) وضعته في مواجهة مرمى بورنموث ليسدد بكل سهولة في الشباك.

في الدقيقة الـ54 أضاف صلاح الهدف الثالث لليفربول، بعد أن تلقى تمريرة سحرية من كيتا خلف دفاع بورنموث، ووضع كرة أرضية تمر من جانب الحارس وتسكن الشباك.