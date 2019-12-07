التشكيلة الرسمية لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن مدربا مانشستر سيتي ويونايتد، غوارديولا وسولشاير، التشكيلة الرسمية لفريقيهما، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، في الدوري الإنجليزي.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي كالآتي: إيدرسون ، والكر، ستونز، فيرناندينهو، إنجلينيو، رودري، ديفيد سيلفا، بيرناردو سيلفا، دي بروين، ستيرلينغ، خيسوس.

تشكيلة مانشستر يونايتد كالآتي: دي خيا، بيساكا، ماغواير، ليندولف، لوك شاو، ماكتوميناي، فريد، جيمس، لينغارد، راشفورد، مارسيال.

ويبقى ديربي مانشستر حافلًا بالندية والإثارة بين الفريقين الكبيرين، بخلاف أنه يشهد صراعًا تكتيكيًا بين الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي والنرويجي سولشاير مدرب المانيو.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 32 نقطة في جدول ترتيب البريمييرليغ من خلال 10 انتصارات وتعادلين وتلقى الفريق 3 هزائم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 21 نقطة من خلال 5 انتصارات و6 تعادلات و4 هزائم.

يبقى هجوم السيتي أقوى في ظل تسجيل 43 هدفًا مقابل 23 هدفًا سجله المانيو، كما أن الدفاع يبدو متكافئًا، فالسيتي استقبل 17 هدفًا مقابل 18 هدفًا استقبلها مرمى مانشستر يونايتد.

ويتصدر ترتيب هدافي الفريقين الأرجنتيني سيرجيو أغويرو نجم السيتي وماركوس راشفورد نجم اليونايتد برصيد 9 أهداف.

تاريخ الديربي

يبقى ديربي مانشستر واحدًا من أهم لقاءات الديربي حول العالم، ويعود تاريخ أول مباراة بين الفريقين إلى يوم 12 نوفمبر 1881 بين فريق سانت مارك الذي تحول بعد ذلك إلى السيتي ونظيره نيوتن هيث، الذي أصبح اسمه بعد ذلك مانشستر يونايتد وفاز الأخير بثلاثية نظيفة.

وأقيمت 178 مباراة بين الفريقين العريقين ويتفوق مانشستر يونايتد بواقع 73 انتصارًا مقابل 53 فوزًا للسيتي و52 تعادلًا.. وسجل المانيو 257 هدفًا وأحرز السيتي 245 هدفًا.

انتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز مانشستر سيتي بثنائية دون رد، ويبقى وين روني الأكثر تسجيلًا بواقع 11 هدفًا، كما أن رايان جيجز الأكثر ظهورًا برصيد 36 مباراة.

ويبقى أكبر انتصار بنتيجة 6-1 بفوز السيتي عامي 1926 و2011، كما فاز مانشستر يونايتد بنتيجة 5-0 عام 1994.

ويتقابل غوارديولا للمرة الثانية ضد سولشاير بعدما فاز في اللقاء الماضي بالدوري، بينما واجه سولسكاير السيتي مرتين لم يعرف خلالهما سوى الفوز، بينما حقق غوارديولا 7 انتصارات من 11 مباراة وتعادلا مرتين وخسر مثلهما.