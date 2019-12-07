ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد أهداف محمد صلاح وهاري كين (صورة)

سجل محمد صلاح هدفًا في مباراة فريقه ليفربول ضد بورنموث، كما سجل الإنجليزي هاري كين هدفين في مباراة فريقه توتنهام ضد بيرنلي، مساء اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي.

ورفع هاري كين رصيده من الأهداف إلى 9 ليرتقي للمركز السادس، فيما وصل صلاح إلى 7 أهداف محتلًا المركز الـ11 في جدول الترتيب، الذي يتصدره نجم ليسترسيتي جيمي فاردي برصيد 14 هدفًا.

وجاءت ثنائية هاري كين في الدقيقتين الرابعة و54.

محمد صلاح سجل الظهور الـ 100 في مسابقة الدوري الإنجليزي، ليكون ثاني لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز بعد أحمد المحمدي، الذي خاض 172 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

وخاض صلاح 99 مباراة بمسابقة الدوري الإنجليزي منها 13 مباراة بقميص تشيلسي و86 مباراة مع ليفربول.

يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما بورنموث في المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة.