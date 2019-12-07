أهداف مباراة بورنموث ضد ليفربول.. 2-0 لـ“الريدز“ (فيديو)

سجل تشامبرلين الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك نظيره بورنموث، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب ”فيتنس فيرست“، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول الأول " تشامبرلين " الأسيست ???????????? حسـابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/ICGUzPGfUv — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20036) December 7, 2019

وفي الدقيقة 44 يسجل نابي كيتا الثاني لليفربول.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق 8 نقاط على ليستر سيتي صاحب الوصافة، و11 نقطة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، بينما يحتل بورنموث المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة.

وواصل ليفربول سجله المذهل في مسابقة الدوري الإنجليزي بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم في المسابقة للمباراة الـ 32 على التوالي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمسابقة، بعدما حقق فوزًا عريضًا على إيفرتون بنتيجة 5 – 2 في مباراة الديربي التي جمعتهما الأربعاء الماضي على ملعب ”أنفيلد“، ساعيًا لتعميق جراح بورنموث الذي تذوق مرارة الهزيمة في آخر 4 مباريات، وحقق فوزًا واحدًا منذ بداية أكتوبر الماضي.

ويقود النجم المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينيو هجوم الريدز، وخلفهما تشامبرلين وكيتا وميلنر وهيندرسون، فيما يحرس البرازيلي أليسون بيكر مرمى ليفربول.

وسجل محمد صلاح في جميع المباريات الأربع التي لعبها أمام بورنموث في الدوري الممتاز (مجموع 6 أهداف).