إيفرتون ينتفض ويسقط تشيلسي في الدوري الإنجليزي

اقتنص إيفرتون فوزًا ثمينًا على ضيفه تشيلسي بنتيجة 3-1، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب ”غوديسون بارك“، وذلك ضمن لقاءات الجولة 16 من البريميرليغ.

وسجل ثلاثية إيفرتون كل من ريتشارلسون (5) ودومينيك كالفيرت ليوين (49- 84)، بينما سجل هدف تشيلسي الوحيد ماتيو كوفاسيتش (52).

وبهذا الانتصار رفع إيفرتون رصيده إلى 17 نقطة ليرتقي إلى المركز الـ14، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد تشيلسي عند 29 نقطة في المركز الرابع.

بدأ إيفرتون المباراة بقوة من خلال افتتاح التسجيل في الدقيقة الخامسة، بعدما أرسل الظهير سيدبي عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلها ريتشارلسون برأسية قوية سكنت شباك الحارس كيبا.

وسجل إيفرتون الهدف الثاني في الدقيقة 49، بعد خطأ من زوما في إبعاد الكرة، ليفتكها كالفيرت ليوين وينفرد بكيبا وسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

وتمكن تشيلسي من تقليص الفارق في الدقيقة 52، عبر تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، من قبل متوسط الميدان كوفاسيتش.

وأطلق إيفرتون رصاصة الرحمة على تشيلسي في الدقيقة 84، بتسجيل الهدف الثالث عبر ليوين من جديد، بعد ارتباك من دفاع تشيلسي في إخراج الكرة من داخل منطقة الجزاء، ليتمكن مهاجم التوفيز من تسديد كرة أرضية مرت من بين أقدام الحارس الإسباني.