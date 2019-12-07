رحيم سترلينغ ”مهووس“ بأن يصبح أفضل لاعب في العالم

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن الإنجليزي رحيم سترلينغ، جناح مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي، مهووس بأن يصبح أفضل لاعب في العالم في المستقبل، ولذلك فهو يواصل التطور لتحقيق حلمه.

ويستعد رحيم سترلينغ رفقة فريقه لمواجهة جارهم مانشستر يونايتد في ديربي مانشستر ويأمل في قيادة فريقه للفوز ليحكم سيتي سيطرته على المدينة كما فعل في السنوات الأخيرة.

وأكدت الصحيفة أن رحيم سترلينغ يعتقد أن وجوده في فريق كبير كمانشستر سيتي يمنحه فرصة للتطور وليكون أفضل لاعب في العالم مستقبلًا.

وقال رحيم سترلينغ في تصريحات نشرتها الصحيفة: ”الأمر يتعلق بالعقلية والنضج والتطور، أنا مهووس بكرة القدم، مهووس بتسجيل الأهداف، باسترجاع الكرة بسرعة، ومهووس بتطوير نفسي“.

وأكد رحيم سترلينغ أن كل التجهيزات موجودة في الفريق ليستغلها بشكل جيد وقال: ”لدي كل التجهيزات هنا ويجب أن أستعملها لأحاول أن أكون الأفضل“.

وانتقل رحيم سترلينغ من ليفربول إلى مانشستر سيتي في صيف 2015، ومنذ قدوم الإسباني بيب غوارديولا للفريق صيف 2016 تطور بشكل كبير وأصبح من أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز والعالم.

وتحدث رحيم عن دور غوارديولا وقال: ”قبل كنت حاسمًا لكني لم أكن أعطي بنسبة 100 في المئة، لم أكن أعيش 100 في المئة كما يجب أن أعيش، كي أكون لاعب كرة قدم محترفًا تعطيني أفضلية خلال لقاء“.

وأضاف: ”حققت ذلك وتغيرت، تلاحظون تطوري داخل الملعب، وهو ما يجعلني أواصل التطور، إن كنت تريد أن تلعب في مستوى عالٍ فهذا ما يجب أن تفعله أسبوعًا بعد أسبوع وسنة بعد سنة، وإن كنت في فريق يريد الفوز بالألقاب فهناك يجب أن تكون“.

وقال عن غوارديولا: ”بيب لعب دورًا مهمًا في تطور هذا الفريق، إنه مدرب ممتاز، مدرب يهتم بكل التفاصيل“.

وأضاف رحيم سترلينغ: ”إنه خاص بفريقنا، لنلعب كما نلعب بنفس الطريقة ضد الجميع، إنه يتأقلم مع كل منافس نواجهه ويجد طريقة لنتفوق عليهم“.

ويعتقد النجم الإنجليزي أن الموسم ما زال طويلًا رغم تخلف مانشستر سيتي بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر، وقال: ”لقد بدأنا الموسم بشكل جيد، وأنا أحكم على موسمي من خلال أداء الفريق، حتى الآن هو جيد لكن بإمكانه أن يكون أفضل“.

وأضاف: ”دوري أبطال أوروبا جيد والدوري الإنجليزي لائق لكن بالإمكان أن نكون أفضل، ما زال الوقت مبكرًا في الموسم، وبالطبع أريد أن أقدم أفضل من الموسم الماضي“.

وحل رحيم سترلينغ في المركز 12 في جائزة الكرة الذهبية لسنة 2019، وكان قد توج أفضل لاعب شاب في 2014 واختير ضمن التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا سنة 2019.

وارتبط اسم رحيم سترلينغ بعدة فرق أبرزها ريال مدريد الإسباني الذي يرغب في التعاقد معه.