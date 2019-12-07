بعد الصعوبة في العثور على مدرب وإمكانية رحيل أوباميانغ.. أزمة آرسنال تتفاقم

ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن فريق آرسنال وسط أصعب أزمة منذ العام 1977 حيث يبحث الفريق عن مدرب، وكان يأمل أن يتمكن السويدي فريدريك ليونغبرغ المدرب المؤقت بمنحهم بعض الوقت لكن الأمور تسير بشكل أسوأ.

وأكدت الصحيفة أن إدارة آرسنال تتخبط بعد مراهنتها على المدرب المؤقت فريدريك ليونغبرغ في إمكانية تحقيقه لنتائج جيدة تمنحها الوقت الكافي للبحث عن مدرب لكن خبرته القليلة في القيادة أصبحت مشكلة كبيرة ويدفعها للبحث بسرعة عن مدرب بدلًا من الانتظار حتى الصيف المقبل.

وحقق الفريق أسوأ نتائجه منذ 1977 حيث فشل في الفوز في 9 لقاءات متتالية في كل المسابقات، وسيرحل الفريق لمواجهة ويستهام يونايتد ثم ستاندر دولياج في الدوري الأوروبي قبل اللقاء القوي أمام مانشستر سيتي.

كما سيواجه آرسنال تشيلسي ومانشستر يونايتد في فترة أعياد نهاية السنة وأي نتائج سيئة قد تدفع الفريق نحو منطقة الصراع من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل آرسنال المركز العاشر بـ 19 نقطة بفارق 5 نقاط عن مراكز النزول، وقاده المدرب السويدي المؤقت في لقاءين حيث تعادل أمام نوريتش سيتي 2-2 وخسر أمام برايتون في ملعب الاتحاد 2-1.

وكان الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز المرشح المثالي لتولي المنصب، لكن ليستر سيتي تمكن من توجيه ضربة قوية لإدارة آرسنال ومددت عقده لمدة 5 مواسم ونصف.

وما زال في لائحة الإدارة عدة مرشحين لكنها تتخبط في اتخاذ القرار مما يصعب مهمتها في التعاقد مع أحدهم.

ويتولّى مهمة البحث عن مدرب برازيلي إيدو المدير الرياضي، وراؤول سانليهي مدير الكرة، والرئيس التنفيذي للفريق، ومدير التعاقدات.

ويبقى الإسباني ميكيل أرتيتا مساعد بيب غوارديولا في مانشستر سيتي ولاعب الفريق السابق أحد المرشحين للمنصب، لكن المدرب الإسباني يعتقد أنه يصلح لخلافته في الفريق السماوي.

بينما يفضل الإيطالي ماسيمليانو أليغري العودة للتدريب بعد نهاية الموسم الحالي ولا يتكلم الإنجليزية بشكل جيد، والحماس نحو البرتغالي نونو سانتو مدرب ولفرهامبتون قليل جدًا، فيما الفرنسي باتريك فييرا العميد السابق للفريق ومدرب نيس الفرنسي مطلوب من فريق إنتر ميامي الذي يملكه الإنجليزي ديفيد بيكهام.

وبدأت الإدارة في البحث عن مرشحين آخرين كالبرتغالي فيتور بيريرا مدرب شانغهاي الصيني.

وازدادت أزمة آرسنال بعد تقارير عن إمكانية رحيل نجم الفريق ومهاجمه الغابوني بيير أوباميانغ في الصيف المقبل بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأوقف المهاجم الغابوني مفاوضات تمديد عقده المنتهي صيف 2021 وعبر عن غضبه من تراجع مستوى الفريق وهو ما يعد بالنسبة له تراجعًا في طموحاته كلاعب.

وتحتاج إدارة آرسنال لاتخاذ قرار بشأن المهاجم الغابوني ببيعه في أقرب فرصة أو تركه يدخل السنة الأخيرة من عقده والرحيل مجانًا.