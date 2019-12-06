ليستر سيتي يقطع الطريق على آرسنال ويمدد عقد مدربه بريندان رودجرز حتى 2025

أعلن ليستر سيتي الإنجليزي اليوم الجمعة تمديد عقد مدربه بريندان رودجرز حتى يونيو حزيران 2025 عقب تكهنات بشأن توليه مسؤولية تدريب آرسنال.

وقاد رودجرز، الذي رحل عن سيلتيك الأسكتلندي لتدريب ليستر في فبراير شباط الماضي، الفريق لاحتلال المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز والأفضل دفاعيًا حيث اهتزت شباكه تسع مرات فقط حتى الآن.

وأثار المدرب القادم من ايرلندا الشمالية ضجة عندما علق على تقارير إعلامية ربطته بخلافة الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال السابق بقوله إنه يوجد ”شرط جزائي“ في عقده مع ليستر، لكنه أكد منذ ذلك الحين رغبته في البقاء مع الفريق.

وقال رودجرز في بيان: ”عندما قررت المجيء إلى ليستر كان لحماسي لاتجاه ومسيرة النادي وكيفية تطبيق تجربتي واستغلال خبرتي هنا.

وأضاف: ”حضرت إلى هنا من أجل تحقيق هدفي بإضافة شيء ما للنادي ومساعدته في بناء مستقبله. وجدت فريق عمل مميزًا يبذل الكثير من الجهد لتحقيق التقدم والتطور، نملك مجموعة رائعة من اللاعبين ونسعد جميعًا بالعمل معًا يوميًا“.

وبعد بدء الموسم بتعادلين فاز ليستر في 11 بين آخر 13 مباراة بينها آخر سبع، ليتقدم على مانشستر سيتي حامل اللقب ويتأخر بفارق ثماني نقاط عن ليفربول المتصدر.

وسيلعب ليستر سيتي خارج أرضه مع أستون فيلا بعد غد الأحد.