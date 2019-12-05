تقارير: ليستر سيتي مستعد لمضاعفة راتب بريندان رودجرز لمنعه من الرحيل إلى آرسنال

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن إدارة ليستر سيتي مستعدة لتقديم عرض جديد لمدرب الفريق الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز لمنعه من الرحيل نحو آرسنال.

ويضع فريق آرسنال مدرب ليستر سيتي كأحد أبرز المرشحين لخلافة المدرب الإسباني أوناي إيمري الذي أقيل من منصبه ويقود الفريق حاليًا بشكل مؤقت السويدي فريدريك ليونغبرغ.

ويتقاضى المدرب بريندان رودجرز 5 ملايين جنيه إسترليني كراتب سنوي ويرغب ليستر سيتي في مضاعفته إلى 10 ملايين جنيه إسترليني مع تمديد عقده الذي ينتهي صيف 2022 لمدة موسم أو موسمين.

وتعرف إدارة ليستر سيتي أن آرسنال فريق غني وأكثر قيمة في السوق رياضيًا وماليًا ولذلك فهي ترغب في حماية مدربها من أطماع الفريق اللندني.

ويقود بريندان رودجرز الفريق بعدما ترك منصبه في ليستر سيتي منذ شهر شباط / فبراير الماضي وتمكن الفريق تحث قيادته هذا الموسم من تحقيق نتائج جيدة حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفربول.

وأكد المدرب الإيرلندي الشمالي في تصريحاته الأخيرة أنه غير مهتم بالرحيل وقال: ”كل شيء متعلق بالسعادة ولا يمكنني أن أكون أكثر سعادة من وضعي الحالي“.

وأضاف قائلًا: ”لماذا أرغب في ترك ليستر سيتي في الوقت الحالي؟ عقدي مستمر حتى 2022 والفريق لم يقل إنه يرغب في تحريري“.

من جهة أخرى أكدت الصحيفة أن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي استقر على بديل لمساعده الحالي الإسباني ميكيل أرتيتا المطلوب بدوره من طرف آرسنال ليكون بديلًا لأوناي إيمري.

ويرغب المدرب غوارديولا في عودة مساعده السابق الإسباني دومينيك تورنيت والذي غادر الفريق نحو نيويورك سيتي وغادر منصبه منذ أسابيع.

واشتغل دومينيك تورنيت مع غوارديولا في برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي ويملكان علاقة جيدة

وحسب الصحيفة فالمدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ يرغب في الاحتفاظ بمساعده الحالي ميكيل أرتيتا لكنه لن يمنعه من تدريب آرسنال في حال تلقيه عرضًا من فريقه السابق.

واعتزل أرتيتا في آرسنال قبل أن يتحول للتدريب وحسب الصحيفة البريطانية فهو مهتم بتدريب فريقه السابق في حال تلقيه عرضًا من الإدارة.

كما يمكن لمانشستر سيتي المطالبة بتعويض مالي للتخلي عن المدرب المساعد من آرسنال.