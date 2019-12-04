مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام: إصابة مورينيو بعد تدخل عنيف (فيديو)

تعرض البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبرز للإصابة خلال مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ”أولد ترافورد“ في الجولة الخامسة عشرة للدوري الإنجليزي.

وارتطم دانيال جيمس لاعب مانشستر بقدم مورينيو بعد احتكاك قوي مع لاعب توتنهام، وأُصيب مورينيو في قدمه.

وحاول مورينيو الصمود ولكنه قام بالجلوس بعد شعوره بألم شديدة بسبب الارتطام القوي.

الدوري الانجليزي | مانشستر يونايتد 1 × 0 توتنهام | لحظة اصابة مورينهو HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/fPx4sLY7ir — فيصل اهداف (@CSHD600) December 4, 2019

وستكون هذه المواجهة خاصة للبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، بعد رحيله عن قلعة أولد ترافورد وهي الزيارة الأولى له بعد توليه قيادة فريق توتنهام.

ترتيب الفريقين

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 18 نقطة بقيادة مديره الفني النرويجي أولي سولشاير، وحقق ألمانيو 4 انتصارات، وتلقى 4 هزائم، وتعادل الفريق 6 مرات.

ويحتل توتنهام المركز السادس برصيد 20 نقطة بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، وحقق السبيرز 5 انتصارات، و5 تعادلات، وتلقى 4 هزائم.

ويتفوق توتنهام هجومًا أقوى بواقع تسجيل 24 هدفًا بفارق 3 أهداف عن مانشستر يونايتد، ولكن دفاع مانشستر يونايتد استقبل 17 هدفًا، بينما استقبل مرمى السيبرز 21 هدفًا.

وسجل ماركوس راشفورد 7 أهداف لصالح مانشستر يونايتد وهو هداف الفريق، وهو نفس رصيد هاري كين، مهاجم توتنهام.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز مانشستر يونايتد بهدف نظيف يوم 13 يناير الماضي بالدوري.