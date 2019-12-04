أهداف مباراة ليفربول وإيفرتون: 4-1 للريدز (فيديو)

وضع ديفوك أوريجي مهاجم نادي ليفربول فريقه في المقدمة على حساب إيفرتون، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب أنفيلد رود، لحساب الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في ديربي الميرسيسايد.

واستلم أوريجي بينية سحرية من ساديو ماني وراوغ حارس إيفرتون وأودع الكرة في الشباك.

وبنفس الطريقة أضاف شاكيري الهدف الثاني للريدز من انراد بعد استلامه لبينية من ماني.

وبعدها بدقيقة قلص مايكل كين النتيجة وأحرز الهدف الأول لإيفرتون، ولكن عاد أوريجي وأحرز الهدف الثالث للريدز.

وأخيرًا ترجم ساديو ماني تألقه وأحرز الهدف الرابه لليفربول قبل نهاية الشوط الأول.

هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف ليفربول الأول " أوريجي " ???????????? HD حـسابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/2wEBpeZHv3 — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20033) December 4, 2019

قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول

ثاني ليفربول , شاكيري كمان اسيسن ولا اروع من ماني HD ???? حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/lmUkTNu4nc — فيصل اهداف (@CSHD600) December 4, 2019

هددددددددددددددددددددددددددف تقليص الفارق لـ إيفرتون " مايكل كين " HD حـسابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/cBIRsNVeVe — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20033) December 4, 2019

جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول الثالث " أوريجي " الإستلام " ???????????????????? HD حـسابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/jIJg9NkPg4 — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20033) December 4, 2019

وشهد اللقاء الأخير الذي جمع الفريقين التعادل السلبي من دون أهداف، فيما كانت اللقاءات الخمسة الأخيرة بشكل عام فوز ليفربول خلال مناسبتين والتعادل خلال 3 أخرى، فيما يعود آخر فوز للأزرق ببطولة الدوري إلى عام 2006 حين ضرب بثلاثية بيضاء.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 40 نقطة، ويأمل في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم، أمام إيفرتون صاحب المركز الـ17 بـ14 نقطة بعد خسارته في آخر مباراتين، مكتفيًا بفوز وحيد في الجولات الخمس الماضية.