راشفورد يقود مانشستر يونايتد إلى إنزال أول هزيمة بمورينيو مع توتنهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

قاد ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، فريقه إلى عبور ضيفه توتنهام بهدفين لهدف في الجولة الخامسة عشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وأذاق مانشستر يونايتد نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام مرارة الهزيمة الأولى له منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق.

وأربك مانشستر يونايتد حسابات المنافس بإحرازه هدفًا مبكرًا في الدقيقة السادسة عبر راشفورد.

ورفض لاعبو توتنهام الاستسلام، حيث جاءت الدقيقة 41 لتشهد التعادل عبر ديلي آلي لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ومع حلول الدقيقة 49 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لمانشستر يونايتد نفذها راشفورد في المرمى مسجلًا الهدف الثاني له ولفريقه.

وفشلت جميع محاولات توتنهام في إدراك التعادل، ليخرج مانشستر يونايتد فائزًا باللقاء.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد الملقب بفريق“الشياطين“ إلى 21 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 20 نقطة في المركز الثامن، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 40 نقطة.

مانشستر يونايتد 1 × 1 توتنهام | هددددددددددددددددددف ديلي الي " ???? #MUNTOT

#يونايتد_توتنهام

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حسابي الأساسي : @ADNAN_GOAL pic.twitter.com/QYR6VuXZ8I — Faster is coming (@ComingFaster) December 4, 2019

وفي مباراة أخرى اجتاز فريق تشيلسي، ضيفه أستون فيلا وتغلب عليه بهدفين لهدف.

وتسيّد الحذر أداء لاعبي الفريقين خلال الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول إلى أن جاءت الدقيقة 24 لتشهد هدف التقدم لتشيلسي عن طريق تامي أبراهام.

ومع حلول الدقيقة 41 أدرك أستون فيلا التعادل عن طريق المصري محمود حسن تريزيجيه لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني، حيث بحث لاعبو الفريقين عن فرصة مضاعفة النتيجة إلى أن جاءت الدقيقة 48 لتشهد معها الهدف الثاني لتشيلسي عبر ماسون مونت.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 29 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 40 نقطة.