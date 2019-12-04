صحيفة: آرسنال بإمكانه التعاقد مع كارلو أنشيلوتي مجانًا

ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن فريق آرسنال الباحث عن مدرب جديد بإمكانه التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي الإيطالي مجانًا لو انتظر لغاية نهاية مشوار الفريق الإيطالي في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ولازال آرسنال يبحث عن مدرب جديد بعد إقالة الإسباني أوناي إيمري وتضم لائحة المرشحين عدة مدربين أغلبهم مرتبطين بفرق أخرى باستثناء الإيطالي ماسيميليانو أليغري والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لكن تقارير إعلامية بريطانية وضعت الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرزمدرب ليستر سيتي الحالي والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي كأبرز المرشحين.

وحسب الصحيفة فالمدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي يعيش لحظاته الأخيرة في نابولي حيث تشير تقارير لرغبة رئيس الفريق أوريليو دي لورنتيس إقالته بعد لقاء جينك في دوري أبطال أوروبا.

وفشل نابولي في الفوز خلال 8 لقاءات متتالية في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى ودوري أبطال أوروبا ويحتل المركز السابع في الدوري بفارق 17 نقطة عن الصدارة بينما يحتاج للفوز في اللقاء الأخير أمام جينك البلجيكي للتأهل لدور 16 من دوري أبطال أوروبا.

وينتظر رئيس نابولي لقاء جينك البلجيكي المقرر يوم 10 من الشهر الحالي لتحديد مصير المدرب السابق لريال مدريد.

وفي حال إقالته من تدريب نابولي سيكون بإمكان آرسنال التعاقد مع المدرب الإيطالي المخضرم مجانًا ودون دفع شرط جزائي لفريقه.

ويملك أنشيلوتي خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث قاد تشيلسي ما بين 2009 و2011 وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب كأس إنجلترا سنة 2010 والدرع الخيرية سنة 2009.

كما قاد أنشيلوتي فرقًا كبيرة كأسي ميلان ويوفنتوس وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وريال مدريد وحقق دوري أبطال أوروبا 3 مرات مرتين مع ميلان ومرة مع ريال مدريد.