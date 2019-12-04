الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب ”أولد ترافورد“ لمواجهة مانشستر يونايتد أمام ضيفه توتنهام هوتسبرز في الجولة الخامسة عشرة للدوري الإنجليزي.

وستكون هذه المواجهة خاصة للبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، بعد رحيله عن قلعة أولد ترافورد وهي الزيارة الأولى له بعد توليه قيادة فريق توتنهام.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مانشستر يونايتد ضد توتنهام:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب ”أولد ترافورد“.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 18 نقطة بقيادة مديره الفني النرويجي أولي سولشاير، وحقق المانيو 4 انتصارات وتلقى 4 هزائم وتعادل الفريق 6 مرات.

ويحتل توتنهام المركز السادس برصيد 20 نقطة بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، وحقق السبيرز 5 انتصارات و5 تعادلات وتلقى 4 هزائم.

ويتفوق توتنهام هجومًا أقوى بواقع تسجيل 24 هدفًا بفارق 3 أهداف عن مانشستر يونايتد، ولكن دفاع مانشستر يونايتد استقبل 17 هدفًا بينما استقبل مرمى السيبرز 21 هدفًا.

وسجل ماركوس راشفورد 7 أهداف لصالح مانشستر يونايتد وهو هداف الفريق وهو نفس رصيد هاري كين، مهاجم توتنهام.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز مانشستر يونايتد بهدف نظيف يوم 13 يناير الماضي بالدوري.

كيف يفكر سولشاير؟

يدخل المدرب سولشاير المباراة باحثًا عن تحقيق الفوز ليس فقط لتحسين ترتيب الفريق في الدوري واستعادة الثقة، ولكن أيضًا لأن مانشستر يونايتد سيستقبل مدربه السابق مورينيو.

وقال سولشاير عن هذه المواجهة: ”لا أخشى مسألة الإقالة والأمر لا يقلقني، وتركيزي فقط في عملي، ونسعى للفوز بعيدًا عن تحقيق التعادلات التي لازمت الفريق مؤخرًا“.

وعن مواجهة مورينيو، أكد المدرب النرويجي أنه أمر رائع أن يعود مورينيو من جديد إلى قلعة أولد ترافورد، موضحًا أنه واثق في استقبال الجماهير والمسؤولين له بشكل رائع“.

ويغيب عن مانشستر يونايتد إيريك بايلي وتيموتي منساه وماركوس روخو وبول بوغبا وأنتوني مارسيال للإصابة، ومن المرجح أن يعتمد سولشاير ضم الحارس دافيد دي خيا وأمامه الرباعي الدفاعي هاري ماغواير وفيكتور ليندلوف وآرون بيساكا ولوك شاو.

ويقود خط الوسط سكوت ماكتموناي وبجواره فريد وصانع الألعاب جيسي لينغارد مع الجناح دانييل جيمس مع وجود ماركوس راشفورد كجناح أيسر والمهاجم ماسون غرين وود.

بصمة مورينيو

يأمل فريق توتنهام تحقيق الفوز في ملعب أولد ترافورد خاصة أن الفريق انتفض وتحسنت نتائجه مؤخرًا مع مورينيو وبعد رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو.

وقال مورينيو قبل اللقاء إنه لا يريد الحديث عن مواجهة مانشستر يونايتد سوى في إطار كرة القدم بعيداً عن الأجواء العاطفية، موضحًا أنه سيلعب لتحقيق الفوز ومواصلة أداء فريقه المميز.

ويغيب عن توتنهام الحارس هوغو لوريس وميشيل فورم وإيريك لاميلا وبن دافيز، ويعتمد مورينيو على تشكيلته التي تضم باولو جازانيغا، وأمامه الرباعي توبي ألديرفيلد ودافينسون سانشيز وسيرجي أورييه ويان فيرتونخين للدفاع ويعتمد خط الوسط إيريك داير وتانغي ندومبلي وديلي آلي مع مثلث الهجوم هاري كين وهيونغ مين ولوكاس مورا.

وقال عماد متعب، مهاجم منتخب مصر الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة بين مورينيو وسولشاير شاء البعض أم رفض ستكون لها أبعاد عن كرة القدم لأن مورينيو رحل عن مانشستر وجاء بعده سولشاير ولاعبو مانشستر تحدث البعض عن غضبهم من أسلوب مورينيو.

وأضاف: ”هذه الأجواء تجعلنا أمام مواجهة مثيرة بخلاف وجود ثنائي يجيد هز الشباك مثل راشفورد وهاري كين، وهما من الأسماء المميزة التي ستكون لها بصمة في اللقاء بخلاف بصمة مورينيو على أداء الفريق اللندني“.