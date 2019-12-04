التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه نادي ليفربول نظيره إيفرتون، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد رود، لحساب الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في ديربي الميرسيسايد.

وشهد اللقاء الأخير الذي جمع الفريقين التعادل السلبي من دون أهداف، فيما كانت اللقاءات الخمسة الأخيرة بشكل عام فوز ليفربول خلال مناسبتين والتعادل خلال 3 أخرى، فيما يعود آخر فوز للأزرق ببطولة الدوري إلى عام 2006 حين ضرب بثلاثية بيضاء.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 40 نقطة، ويأمل في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم، أمام إيفرتون صاحب المركز الـ17 بـ14 نقطة بعد خسارته في آخر مباراتين، مكتفيًا بفوز وحيد في الجولات الخمس الماضية.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:15 بتوقيت القاهرة، 23:15 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر شاشة قنوات beIN Sports HD 2، ويعلق عليها علي محمد علي.

التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ميلنر، هندرسون، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

التشكيل المتوقع لإيفرتون:

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: هولغات، ياري مينا، مايكل كين.

خط الوسط: سيديبي، توم ديفيس، سيغوردسون، لوكاس دينييه.

خط الهجوم: والكوت، كالفيرت ليوين، ريتشارليسون.