غوارديولا بعد رباعية مانشستر سيتي أمام بيرنلي: الجميع يرى أننا أصبحنا خارج المنافسة ولا توجد فرصة

كان مانشستر سيتي في حاجة إلى استعادة مستواه سريعًا بعد سلسلة من المباريات بدا خلالها أنه فقد أسلوبه الشهير ونجح فريق بيب غوارديولا، حامل اللقب، في العودة إلى الإمتاع، مساء الثلاثاء، في ملعب بيرنلي.

ولم يكن الفوز 4-1 على فريق متوسط هو المؤشر على قدرة سيتي على تعويض فارق النقاط مع ليفربول المتصدر، حيث أصبح الفارق ثماني نقاط قبل أن يلعب فريق يورغن كلوب مباراة قمة مع إيفرتون، اليوم الأربعاء.

لكن الشيء الإيجابي كان عودة سيتي للظهور كفريق لغوارديولا.

وفي المباريات الأخيرة، ومنها التعادل 2-2 مع نيوكاسل يونايتد مطلع الأسبوع الجاري ومن قبلها التعادل مع شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا، عانى سيتي في فرض الهيمنة التامة المعتادة.

وحتى خلال الفوز 2-1 على ضيفه تشيلسي قبل ذلك فإنه استحوذ على الكرة بنسبة 46.74% وهي أقل نسبة لأي فريق يقوده غوارديولا.

وفي ضيافة بيرنلي عادت نسبة الاستحواذ إلى 76%، ولم يشعر المدرب الإسباني بالاندهاش من فرض السيطرة عن طريق عدد كبير من التمريرات القصيرة السريعة.

وقال غوارديولا: ”أنا فخور بأننا مررنا الكثير من الكرات“.

وأوضح غوارديولا سبب تراجع الأداء، قائلاً: ”الافتقار لعدد كبير من التمريرات. نحن نقوم على امتلاك الكرة والتمرير.

”يجب تحريك الكرة بشكل أكبر وهذا هو الأسلوب الوحيد بتمرير الكرة وهو ما فعلناه بشكل رائع“.

* تألق جماعي

ومع استعادة سيتي مستواه والعودة إلى أسلوبه المعتاد نجح بعض اللاعبين، الذين تعرضوا لانتقادات في الأسابيع الأخيرة، في ترك بصمتهم.

وسجل المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس، الذي يشارك بدلاً من المصاب سيرجيو أغويرو، هدفين وبدا خطيرًا أمام المرمى كما أظهر الإسباني روردي إمكاناته بتسجيل الهدف الثالث بتسديدة مذهلة.

وقال غوارديولا: ”نحن نحتاج (جيسوس) لتسجيل هذه الأهداف وهذا سيساعده ويساعد الفريق. لقد فقدنا مهاجمًا رائعًا مثل سيرجيو.

”رودري كان مذهلاً في الجانب البدني. هو يتدرب بشكل رائع ويرغب في التعلم ويكون من المناسب الحديث إليه عن الأسلوب الخططي.

”ساعدنا في الوقت المناسب ولقد تأقلم وهو ملائم تمامًا للدوري وأعتقد أن مانشستر سيتي تعاقد مع لاعب رائع للسنوات المقبلة“.

وشعر غوارديولا بالسعادة أخيرًا، لكنه رفض التكهن بإمكانية اللحاق بليفربول والفوز بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي.

وقال مدرب بايرن ميونخ وبرشلونة السابق: ”فريقنا مستقر وهذا ما نريده. بخصوص الفارق مع ليفربول سيكون من الجنون التفكير في اللقب.

”يجب التفكير في مباراة القمة (أمام مانشستر يونايتد الجولة المقبلة) وباقي المسابقات واللعب بهذا الإيقاع“.

وأتم: ”لا أحد يعطينا فرصة، الجميع يقولون إن الأمر انتهى، يرون أننا أصبحنا خارج المنافسة ولا توجد فرصة“.