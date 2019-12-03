جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على بيرنلي (صورة)

صعد فريق مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء، إلى وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه بيرنلي بأربعة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 32 نقطة في الوصافة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 40 نقطة.

تسيد الحذر الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول، إلى أن جاءت الدقيقة 24 لتشهد هدف التقدم لمانشستر سيتي عبر البرازيلي جابريل خيسوس.

وفشلت جميع محاولات بيرنلي صاحب الأرض والجمهور في إدراك التعادل، ليخرج مانشستر سيتي متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وفي الوقت الذي بحث فيه بيرنلي عن التعادل، أضاف خيسوس الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 50.

ومع حلول الدقيقة 68 جاء الهدف الثالث لمانشستر سيتي عن طريق الإسباني رودريغو هيرنانديز، قبل أن يسجل الجزائري رياض محرز الهدف الرابع في الدقيقة 87.

وتمكن بيرنلي من تقليص النتيجة وإحراز هدف حفظ ماء الوجه عبر الآيرلندي روبي برادي في الدقيقة 89.

وفي مباراة أخرى، فاز كريستال بالاس على ضيفه بورنموث بهدف دون رد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء رغم انه لعب معظم فترات المباراة بعشرة لاعبين.

وسجل البديل جيفري شلوب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 ليعاقب بورنموث الذي لعب بأفضلية عددية منذ الدقيقة 19 بعد طرد مامادو ساكو مدافع بالاس.

وتقدم بالاس إلى المركز الخامس.

وازدادت متاعب كريستال بالاس الذي يدربه روي هودجسون بعد حالة الطرد عندما أصيب باتريك فان انهولت في عضلات الفخذ الخلفية ليحل شلوب بدلًا منه.

وأخفق بورنموث، الذي تجرع الخسارة الرابعة على التوالي، في الاستفادة من الأفضلية العددية ولم يشكل أي خطورة تذكر على حارس بالاس.

ونال بالاس مكافأة صبره في الدقيقة 76 بعد أن توغل شلوب جهة اليسار وسدد كرة قوية بيسراه في المرمى.

وكاد بالاس أن يجعل النتيجة 2-صفر لكن حارس بورنموث أنقذ تسديدة جيمس مكارثر.