انقطاع الكهرباء في ملعب بيرنلي قبل انطلاق مباراة مانشستر سيتي (فيديو)

شهد ملعب ”تورف مور“، المخصص لاستضافة مباريات فريق بيرنلي حالة نادرًا حدوثها في مباريات الدوري الإنجليزي، بعدما تم قطع الكهرباء عنه قبل لحظات من انطلاقة مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، إلا أنه على الرغم من ذلك فقد انطلقت المباراة في الموعد المُحدد لها.

وأوضح معلق قناة ”بي إن سبورتس“، أنه ”عند وصول فريق مانشستر سيتي للملعب لم يكن هناك كهرباء في غرفة الملابس الخاصة بالفريق وانتظر طويلا حتى تم حل المشكلة، كما أن غوارديولا علق على هذا الأمر قبل انطلاق اللقاء“.

ويتقدم ”السيتيزين“ بهدف أول عن طريق غابرييل جيسوس.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق 11 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

وأهدر مانشستر سيتي نقطتين بتعادله مع نيوكاسل 2 / 2 في المباراة التي جمعتهما الجولة الماضية بملعب ”سانت جيمس بارك“.

ويدرك مانشستر سيتي أن أي نتيجة غير الفوز في مباراة اليوم قد تضعف آماله في الحصول على لقب الدوري الانجليزي هذا الموسم.