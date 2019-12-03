مدرب وولفرهامبتون يصف جدول مواجهات فريقه بأنه ”غير إنساني“

وصف نونو إسبيريتو سانتو، مدرب وولفرهامبتون واندرارز، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم جدول مواجهات فريقه الذي سيخوض ثماني مباريات خلال 29 يومًا مقبلة بأنه ”غير إنساني“.

وبدأ موسم الفريق في يوليو تموز بخوض الدور التمهيدي الثاني للدوري الأوروبي ولعب وولفرهامبتون بالفعل 27 مباراة وهو رقم يزيد على أي فريق آخر في الدوري الممتاز.

وسيستضيف وولفرهامبتون منافسه وست هام يونايتد، غدًا الأربعاء، قبل خوض سلسلة مباريات متتالية تنتهي بمواجهتين متتاليتين أمام مانشستر سيتي ثم ليفربول في فترة عيد الميلاد.

وقال المدرب البرتغالي للصحفيين، اليوم الثلاثاء: ”هذا جنون. هذا الجدول ليس له معنى.

”بالنسبة لنا فإن الفريق خاض مباريات أكثر بالفعل وسنلعب بفاصل زمني مدته 45 ساعة بين المباريات. إنه أمر يثير الاستياء. إنها واحدة من الأمور التي نطرحها في كل مرة نجتمع فيها مع مسؤولي الاتحاد. نحاول أن نشرح تأثير هذا الأمر على اللاعبين. خوض هذا العدد من المباريات ليس إنسانيًا.

”إذا أضفنا المباريات التي يخوضها اللاعبون الدوليون فسيصبح الأمر صعبًا للغاية.. الأمر غير منطقي“.

ورغم هذه الأعباء فإن ولفرهامبتون يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن خاض سلسلة من تسع مباريات دون هزيمة كما تأهل لدور الـ32 في الدوري الأوروبي قبل مباراة واحدة من ختام دور المجموعات.

وقال المدرب: ”هذه النتائج تكشف الكثير عن كفاءة اللاعبين. لدينا مجموعة قوية من اللاعبين الملتزمين“.