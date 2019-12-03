أهداف مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي.. 4-1 لـ“السيتيزن“ (فيديو)

سجل غابرييل جيسوس الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك نظيره بيرنلي، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب ”تيرف مور“، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.
هدددف جيسوس الاول ???????????????????????? https://t.co/S9e0w0RWCb
— فيصل (@iF26L) December 3, 2019
وفي الدقيقة 50 يضيف غابرييل خيسوس الثاني للسيتي.
بيرنلي 0 × 2 مانشستر سيتي | هددددددددددددددددددف خيسوس????#BURMCI
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حسابي الأساسي : @FasterGoal pic.twitter.com/dy1fDL8Dz3
— @KLKL799 (@KLKL7991) December 3, 2019
وفي الدقيقة 68 يسجل رودريغو هيرنانديز الثالث للسيتي.
بيرنلي 0 × 3 مانشستر سيتي | هددددددددددددددددددف رودريغووو بوووووم????#BURMCI
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حسابي الأساسي : @FasterGoal pic.twitter.com/bWGhomqFVo
— @KLKL799 (@KLKL7991) December 3, 2019
وفي الدقيقة 87 يسجل رياض محرز الرابع للسيتي.
هدددددددددددددددددددددددددددددددددف
مانشستر سيتي الرابع , محرز HD
حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/dAZwZWzaKN
— فيصل اهداف (@CSHD5000) December 3, 2019
وسجل هدف بيرنلي الوحيد روبي برادي في الدقيقة 89.
هدف بيرنلي الاول https://t.co/IHJzDijjAC
— فيصل (@iF26L) December 3, 2019
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق 11 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز العاشر برصيد 18 نقطة.
وأهدر مانشستر سيتي نقطتين بتعادله مع نيوكاسل 2 / 2 في المباراة التي جمعتهما الجولة الماضية بملعب ”سانت جيمس بارك“.
ويدرك مانشستر سيتي أن أي نتيجة غير الفوز في مباراة اليوم قد تضعف آماله في الحصول على لقب الدوري الانجليزي هذا الموسم.