أهداف مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي.. 4-1 لـ“السيتيزن“ (فيديو)

سجل غابرييل جيسوس الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك نظيره بيرنلي، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب ”تيرف مور“، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 50 يضيف غابرييل خيسوس الثاني للسيتي.

وفي الدقيقة 68 يسجل رودريغو هيرنانديز الثالث للسيتي.

وفي الدقيقة 87 يسجل رياض محرز الرابع للسيتي.

هدددددددددددددددددددددددددددددددددف

مانشستر سيتي الرابع , محرز HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/dAZwZWzaKN — فيصل اهداف (@CSHD5000) December 3, 2019

وسجل هدف بيرنلي الوحيد روبي برادي في الدقيقة 89.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق 11 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

وأهدر مانشستر سيتي نقطتين بتعادله مع نيوكاسل 2 / 2 في المباراة التي جمعتهما الجولة الماضية بملعب ”سانت جيمس بارك“.

ويدرك مانشستر سيتي أن أي نتيجة غير الفوز في مباراة اليوم قد تضعف آماله في الحصول على لقب الدوري الانجليزي هذا الموسم.