 أهداف مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي.. 4-1 لـ“السيتيزن“ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي.. 4-1 لـ“السيتيزن“ (فيديو)

أهداف مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي.. 4-1 لـ“السيتيزن“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

سجل غابرييل جيسوس الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك نظيره بيرنلي، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب ”تيرف مور“، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 50 يضيف غابرييل خيسوس الثاني للسيتي.

وفي الدقيقة 68 يسجل رودريغو هيرنانديز الثالث للسيتي.

وفي الدقيقة 87 يسجل رياض محرز الرابع للسيتي.

وسجل هدف بيرنلي الوحيد روبي برادي في الدقيقة 89.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق 11 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

وأهدر مانشستر سيتي نقطتين بتعادله مع نيوكاسل 2 / 2 في المباراة التي جمعتهما الجولة الماضية بملعب ”سانت جيمس بارك“.

ويدرك مانشستر سيتي أن أي نتيجة غير الفوز في مباراة اليوم قد تضعف آماله في الحصول على لقب الدوري الانجليزي هذا الموسم.

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