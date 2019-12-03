سوشيال ميديا الرياضة: بيكر يشكر زوجته لاختيار ملابس حفل ”البالون دور“.. وراشفورد لاعب الشهر في مانشستر يونايتد

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بيكر يشكر زوجته على اختيار ملابس حفل ”البالون دور“

نشر أليسون بيكر، حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته من حفل تسليم جوائز الأفضل لعام 2019 والتي حصل فيها بيكر على جائزة أفضل حارس.

وحرص بيكر على توجيه الشكر لزوجته على اختيار ملابسه، حيث علق قائلًا: ”من بالون دور 2019 شكرًا لك على الملابس“.

هازارد يحتفل بعيد ميلاد كريستيان بينتيكي

نشر النجم البلجيكي هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة مواطنه كريستيان بينتيكي، لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، بمناسبة عيد ميلاد الأخير، حيث علق نجم ريال مدريد، قائلًا: ”عيد ميلاد سعيد يا أخي“.

فينالدوم: سنعمل على حصد مراكز أفضل في العالم المقبل

نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب ليفربول، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زملائه الفائزين بجوائز ”البالون دور“ أمس.

وعلق فينالدوم: ”مبروك جوائز البالون دور لجميع اللاعبين الذين حققوا العشرة الأوائل وإلى أليسون بيكر للفوز بـ جائزة ياشين، ”سنعمل على العودة أقوى العام المقبل“.

رونالدو يقدم إعلانًا جديدًا

شارك كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، في إعلان جديد لأحد منتجات الشعر، حيث نشر اللاعب صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“.

وعلق رونالدو: ”يتم بث فيديو التحدي الخاص بي مع مارتاف سيلفا، إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم هذه اللحظات في الميدان“.

مبابي يداعب خوان بيرنات بالكلب سكوبي دو

داعب كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، زميله في الفريق خوان بيرنات، حيث نشر مبابي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لزميله وأخرى للكلب سكوبي دو، حول أوجه الشبه بين الطرفين.

راكيتيتش يهنئ ميسي على جائزة ”البالون دور“

نشر النجم الكرواتي راكيتيتش، لاعب نادي برشلونة، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله ميسي، والفائز بالأمس بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، وعلق اللاعب الكرواتي: ”مبروك ليو ميسي، إنه لمن دواعي سروري مشاركة الملعب معك“.

Enhorabuena Leo Messi. ⚽⚽⚽⚽⚽⚽

Es un placer poder compartir terreno de juego contigo ???????? #6 #Ballondor #elmejor pic.twitter.com/w5TgGlQw6c — Ivan Rakitic (@ivanrakitic) December 3, 2019

كالوم تشامبرز يحتفي بالطفل بيلي

نشر كالوم تشامبرز، لاعب آرسنال الإنجليزي، صور له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة الطفل جونيورز بيلي، والذي احتفى به تشامبرز والذي علق قائلًا: ”في بعض الأحيان تظهر الكاميرات جانبًا واحدًا فقط من القصة، من الرائع دائمًا مقابلة التميمة جونيورز في غرفة تبديل الملابس قبل كل مباراة، نأمل أن يكون بيلي قد قضى يومًا رائعًا في نورويتش يوم الأحد وكان من دواعي سروري مقابلته“.

The cameras sometimes only show one side of the story. It’s always great to meet our Junior Gunners mascot in the dressing room before every match. We hope Billy had a great day at Norwich on Sunday and it was a pleasure to meet him. pic.twitter.com/qBBRZz1g8e — Calum Chambers (@CalumChambers95) December 3, 2019

راشفورد لاعب الشهر

نشر ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بجائزة لاعب الشهر في ناديه، والتي حصل عليها.

وحرص اللاعب على توجيه الشكر لفريقه.

Proud to be named @ManUtd Player of the Month for November. Fully focused on Spurs… let’s go ???????? pic.twitter.com/eLvQJzejlo — Marcus Rashford (@MarcusRashford) December 3, 2019

غوميز: شباب أفريقيا الملهم دائمًا

نشر الفرنسي غوميز، لاعب نادي الهلال السعودي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة عدد من الشباب الأفريقي، وعلق اللاعب: ”كونها مصدر إلهام، الأولوية دائمًا بالنسبة لي هي الشباب الأفريقي“.