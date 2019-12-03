هل يضم نادي ليفربول لاعبين جددًا في الميركاتو الشتوي؟.. يورغن كلوب يجيب

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الثلاثاء إن فريقه مستعد لضم لاعبين جدد في فترة انتقالات يناير كانون الثاني 2020، بعد أن استبعد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هذه الخطوة بالنسبة لفريقه.

وردًا على سؤال عمّا إذا كان قد فوجئ بتصريحات غوارديولا، الذي يتأخر فريقه بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر بعد 14 مباراة، قال كلوب إنه لم يكن يعرف بهذا الأمر.

وأوضح المدرب الألماني قبل قمة مرسيسايد أمام إيفرتون غدًا الأربعاء: ”أسمع هذا الآن للمرة الأولى، هل أنا مندهش؟ لا، الأمر لا يشغلنا.

”ليفربول مستعد دائمًا، إذا استطعنا فعل شيء يساعدنا فسنحاول ذلك، وإذا لم نستطع فلن نفعل“.

وفي فترة انتقالات يناير كانون الثاني 2018 أبرم كلوب صفقة باهظة لضم فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون وأصبح الدولي الهولندي الآن صخرة دفاع ليفربول.

وقال غوارديولا للصحفيين، إنه لا يرغب في ضم أي لاعبين جدد في يناير المقبل لكن النادي الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز سيضطر إلى تحديث تشكيلة الفريق في نهاية الموسم.

وقال كلوب، إن فترة انتقالات ما قبل الموسم كانت ”صعبة فعلًا“، لأنها تنتهي بالنسبة للأندية الإنجليزية قبل بقية أندية أوروبا.

وأضاف: ”سنرى كيف ستسير الأمور في المستقبل، لكن فترة انتقالات بداية الموسم تضر الأندية الإنجليزية ولا تساعدهم، الأمر ليس جيدًا“.