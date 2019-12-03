لامبارد: تشيلسي يتوقع قرارًا بشأن عقوبة حظر الانتقالات قريبًا

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، اليوم الثلاثاء، إن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم سيعرف خلال أيام قرار محكمة التحكيم الرياضية بشأن الطعن الذي تقدم به على عقوبة الاتحاد الدولي (الفيفا) بمنعه من التعاقد مع لاعبين جدد في فترتي انتقال.

وعاقب الفيفا بطل الدوري الأوروبي في فبراير شباط بداعي انتهاك قواعد الانتقال الدولية ولوائح قيد اللاعبين تحت 18 عامًا.

كما تم تغريم النادي 600 ألف فرنك سويسري (600 ألف دولار).

وطعن النادي أمام المحكمة الرياضية في يونيو حزيران في مسعى للتعاقد مع لاعبين جدد في يناير كانون الثاني.

وردًا على سؤال في مؤتمر صحفي عن موعد القرار قال لامبارد: ”قريبًا جدًا. أتوقع خلال أيام“.

وتابع: ”لم أسمع أنباء جديدة. سأنتظر ولن أعلق على خطط تشيلسي في يناير حتى يصدر الحكم الذي سنبني عليه تحركاتنا“.

وقاد لامبارد تشكيلة شابة للمركز الرابع في الدوري هذا الموسم وسيواجه أستون فيلا غدًا الأربعاء.