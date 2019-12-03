سولشاير: مانشستر يونايتد لا يحتاج لحافز عند عودة مورينيو

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه يركز على العودة للمنافسة عندما يستقبل مدربه السابق جوزيه مورينيو، توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، غدًا الأربعاء،‭ ‬وأضاف أن التقارير التي تتحدث عن إقالته تصيبه بالضحك.

وتكهنت وسائل إعلام بريطانية، بأن سولشاير أبلغ لاعبيه بأنه مهدد بترك منصبه إذا خسر يونايتد أمام توتنهام، غدًا، وأمام مانشستر سيتي، يوم السبت.

وقال سولشاير للصحفيين: ”أحيانًا أضحك عند قراءة بعض القصص عن أشياء قلتها. إنها أكاذيب صارخة.

”لن تتغير الكثير من الأمور في ثلاثة أو أربعة أيام. لكننا أمام فرصة لإثبات بعض الأمور في المباراتين“.

وتولى مورينيو، الذي أقيل من تدريب يونايتد في ديسمبر كانون الأول الماضي وحل سولشاير مكانه في قيادة توتنهام، الشهر الماضي، وساعده في تحقيق فوزين في الدوري قبل العودة إلى أولد ترافورد.

وعلى النقيض، عانى يونايتد من غياب الاستقرار ويحتل المركز التاسع برصيد 18 نقطة، لكن سولشاير يدعم لاعبيه لتغيير الأوضاع، مؤكدًا أنهم ليسوا في حاجة إلى حافز إضافي عند مواجهة مورينيو.

وأضاف: ”لا أعتقد أن هوية المدرب أو الفريق المنافس ستغير الدوافع لدى اللاعبين. عندما ترتدي هذا القميص لا تنشغل بالمنافس وستبذل أقصى جهد للفوز.

وتابع: ‭“‬سيحظى جوزيه باستقبال جيد وهذا تعهد من النادي والجماهير. سيتذكر الجميع عامين ونصف تحت قيادته كما فاز بألقاب هنا وأنا واثق تمامًا في أن المشجعين والمسؤولين سيرحبون به‭“‬. وسيفتقد يونايتد مجددًا جهود بول بوغبا، إذ يتعافى لاعب فرنسا من إصابة بالكاحل تعرض لها، في نهاية سبتمبر، لكن ثنائي الوسط سكوت مكتوميناي ونيمانيا ماتيتش سيعودان للتشكيلة بعد التعافي من الإصابات.