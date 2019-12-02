قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي: صعبة لليفربول وسهلة لمانشستر سيتي

أسفرت قرعة الدور الثالث لكأس إنجلترا عن موقعة قوية بين ليفربول وجاره إيفرتون في إعادة لمباراة الفريقين المقررة في الدوري يوم الأربعاء بين قطبي ميرسيسايد.

ويستضيف ليفربول منافسه وجاره إيفرتون في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي الشهر المقبل، في حين إن فلويد، أحد أندية الهواة، سيلعب خارج أرضه مع شيفيلد يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيشهد ديربي ميرسيسايد سفر فريق إيفرتون إلى أنفيلد للبحث عن فوزه الأول هناك منذ 21 عامًا في حال عدم انتصارهم هناك يوم الأربعاء المقبل في الدوري.

وستشهد الجولة الثالثة استضافة آرسنال لفريق ليدز يونايتد ومدربه الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، بينما سيلعب مانشستر سيتي الفائز باللقب العام الماضي مع بورت فيل.

ويواجه غريمه مانشستر يونايتد قرعة صعبة بخوضه مباراة خارج أرضه أمام وولفرهامبتون الذي أقصاه من دور الثمانية الموسم الماضي.

ويستضيف تشيلسي فريق نوتنغهام فورست في الدور الثالث للموسم الثاني على التوالي، بينما سيخوض جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لتوتنهام هوتسبير مباراة مهمة أمام ميدلسبره.

وستقام جميع مباريات الدور الثالثة في الرابع من يناير/كانون الثاني المقبل:

وفيما يلي نتائج قرعة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي كاملة:

ليستر سيتي في مواجهة ويغان

كويس بارك رينغرز في مواجهة سوانسي

فولهام ضد أستون فيلا

تشيلسي ضد نوتنغهام فورست

وولفرهامتبون ضد مانشستر يونايتد

تشارلتون ضد ويست بروميتش

روتشيدال أو بوسطن ضد نيوكاسل يونايتد

كارديف سيتي ضد فورست غرين أو كارلايل

أكسفورد في مواجهة إكستر أو هارتلبول

شيفيلد يونايتد في مواجهة فلويد

ساوثامبتون ضد هدرسفيلد

ليفربول ضد إيفرتون

بريستول سيتي في مواجهة تشروزبري

بورنموث في مواجهة لوتون

برايتون في مواجهة شيفيلد وينزداي

بريستول روفرز أو بلايموث ضد كوفنتري أو إبسويتش

إيستلي أو كرو ضد بارنسلي

مانشستر سيتي ضد بورت فيل

ميدلسبره ضد توتنهام هوتسبير

ريدينغ ضد بلاكبول

واتفورد ضد ترانمير

بريستون ضد نورويتش سيتي

ميلوال في مواجهة نيوبورت كانتري

كريستال بالاس في مواجهة ديربي كاونتي

سوليهال مورز أو روثرهام مقابل هال سيتي

برنتفورد في مواجهة ستوك سيتي

فليتوود في مواجهة بورتسموث

آرسنال ضد ليدز يونايتد

جيلينغهام ضد وست هام يونايتد

بيرتون ضد نورثامبتون