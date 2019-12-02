هذا ما يمنع مبابي من الانتقال إلى نادي ليفربول

أشارت تقارير صحفية، إلى إمكانية انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى ليفربول، ويعتقد ستيفن وارنوك مدافع الفريق الإنجليزي السابق، أن هذه الخطوة قد تحقق انقلابًا مذهلًا في الفريق.

وقال وارنوك: إن انتقال مبابي إلى ليفربول أمر ممكن الحدوث، لكن ما يعوقه فقط هو رغبة المهاجم الفرنسي في الفوز بالكرة الذهبية.

وتردد مؤخرًا، أنه من الممكن أن يتقدم ليفربول بعرض لضم مبابي الفائز بكأس العالم مع فرنسا الذي من الممكن أن يحدث تطورًا هائلًا في أداء متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالطبع الحصول على مبابي يتطلب أموالًا طائلة، خاصة في ظل حرص باريس سان جيرمان على ربطه معه أطول فترة ممكنة، وسط تكهنات برحيل نيمار إلى برشلونة، لكن ليفربول أبدى استعداده لانفاق مبالغ كبيرة على صفقات كبيرة أيضًا.

ولا يرى مدافع ليفربول السابق، أي سبب يمنع أحد المواهب الأكثر إثارة في كرة القدم العالمية من العمل مع المدير الفني الألماني يورغن كلوب، ولكن يتساءل عما إذا كان عدم الاعتراف بقدرات اللاعبين في البريميرليغ يمكن أن يقف في صالح هذه الصفقة.

ووقال وارنوك لصحيفة ”ليفربول إيكو“: ”أعتقد أنه نظرًا للطريقة التي ارتقى بها ليفربول بنفسه في العامين الأخيرين تحت قيادة يورغن كلوب، فإن الناس يضعونه في صفقات للتعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم. دعونا نكون صادقين، لماذا لا يلعبون تحت قيادة يورغن كلوب في ليفربول؟ الأجواء مذهلة وكذلك المدير الفني“.

وأضاف وارنوك ”بلغ الفريق نهائي دوري الأبطال آخر موسمين ونهائي الدوري الأوروبي قبل ذلك بفترة ليست طويلة. من الرائع جدًا الانتقال إلى ليفربول في الوقت الحالي“.

لكن هل سينتقل مبابي إلى ليفربول؟

وقال وارنوك عن انتقال مبابي لليفربول ”أعتقد أن المشكلة الوحيدة التي نواجهها هنا مع لاعبين مثل مبابي هي أنهم غالبًا ما يشعرون أنهم لا يستطيعون الفوز بالكرة الذهبية، إلا إذا انتقلوا إلى ريال مدريد أو برشلونة. وهذا يطرح سؤالًا آخر، وهو لماذا لا يمكن أن يهيمن أحد أندية البريميرليغ على أوروبا لعدة سنوات؟.

”من الواضح أنه لاعب تحب أن تراه في الدوري الإنجليزي الممتاز. أحب أن أراه في ليفربول. سواء حدث ذلك أم لا ، لست متأكدًا تمامًا. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمنعه من الانتقال لأنفيلد.

”يعتمد الأمر أيضًا على أداء برشلونة وريال مدريد. إذا شعر مبابي أنهما ليسا قريبين من التتويج بلقب دوري الأبطال حينها ربما يتغير الأمر بالنسبة لليفربول“.

ويعتقد وارنوك أن كلوب يمكن أن يكون ورقة ليفربول الرابحة عندما يتعلق الأمر بالتعاقدات، حيث جعل المدير الفني الألماني من ليفربول نقطة جذب للعديد من اللاعبين البارزين على هذا الكوكب.

وأضاف المدافع السابق: ”كل من يأتي إلى النادي يتحدث دائمًا عن كيف كان يورغن كلوب السبب الرئيس وراء انضمامهم للنادي. إنهم يعرفون تاريخ النادي جيدًا، لكنهم ينضمون بسبب المدير الفني وقد فاز الآن بدوري الأبطال. يدرك اللاعبون أن بانضمامهم إلى ليفربول سيستمتعون بكرة القدم مع كلوب.

”لا أعتقد أنها إهانة، لكن إذا كان روي هودجسون قبل خمس أو عشر سنوات يطلب من أحد اللاعبين الانضمام لليفربول فلن تجد من يهتم بذلك. الآن هناك واحد من أفضل المدربين في العالم عندما يطلبك للانضمام للفريق ستوافق“.