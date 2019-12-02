غوارديولا: مانشستر سيتي لا تنقصه الثقة ويجب تحليل الأداء إلى جانب النتائج

رغم فوزه مرة واحدة فقط في خمس مباريات يقول بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن فريقه لا يعاني من تراجع في الثقة، ودعا الخبراء إلى تحليل الأداء وليس النتائج فقط.

وتعادل سيتي 2-2 مع مستضيفه نيوكاسل يونايتد يوم السبت ليتأخر حامل اللقب بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وتأتي هذه النتيجة بعد الخسارة أمام ليفربول والفوز على تشيلسي في الدوري الممتاز إضافة إلى تعادلين في دوري أبطال أوروبا.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين: ”يتعين أن تحلل المجهود الذي يبذله اللاعبون والمحاولات التي يصنعونها والأداء البدني. لا نستسلم أبدًا. الفريق يظهر بشكل جيد دائمًا، وهذا هو انطباعي“.

وتابع: ”وسائل الإعلام تنظر إلى النتائج. وبالطبع هي لا تسير في صالحنا“.

”أعرف أن هذا الأمر قد لا يهتم به كثيرون في النهاية، لكن، يجب تحليل الأداء. الأداء كان جيدًا“.

وسيحصل سيتي على فرصة لإعادة الأمور إلى الطريق الصحيح حين يحل ضيفًا على بيرنلي، غدًا الثلاثاء، قبل أن يتوجه الغريم مانشستر يونايتد إلى ملعب الاتحاد، يوم السبت.