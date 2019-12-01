ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 14 (صورة)

قلب ليستر سيتي تأخره أمام ضيفه إيفرتون إلى فوز 2-1، اليوم الأحد، في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليواصل مطاردته لفريق ليفربول على صدارة الترتيب.

وشهدت أيضًا هذه الجولة تعادل مانشستر يونايتد مع أستون فيلا 2-2، وتعادل آرسنال مع مضيفه نوريتش سيتي 2-2، ووولفرهامبتون مع ضيفه شيفيلد يونايتد 1-1.

تقدم ريشارليسون دي أندرادي لإيفرتون في الدقيقة 23، وتعادل جيمي فاردي لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 68، قبل أن يسجل كليتشي أوهيانيتشو هدف الفوز لفريق ليستر في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 32 نقطة لينفرد بالمركز الثاني، بفارق عشر نقاط خلف ليفربول المتصدر، وتوقف رصيد إيفرتون عند 14 نقطة في المركز الـ17.

وهذا الفوز هو السادس على التوالي لفريق ليستر سيتي والعاشر للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراتين.

في المقابل، تعد هذه الخسارة هي الثانية على التوالي لإيفرتون والثامنة له في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراتين.

وفي المباراة الثانية، سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل 2-2 أمام ضيفه أستون فيلا.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، كما رفع أستون فيلا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ15.

وفي المباراة الثالثة، سقط فريق آرسنال في فخ التعادل 2-2 أمام مضيفه نوريتش سيتي.

ورفع آرسنال رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، كما رفع نوريتش رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ19.

وفي المباراة الرابعة، تعادل وولفرهامبتون مع شيفيلد يونايتد 1-1.

ورفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع، كما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ40 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا: