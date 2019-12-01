عناوين الصحف الرياضية: غريزمان يواجه ”اختبار النار“.. ومجموعة الموت في ”يورو 2020“.. و“الأخضر يعزف في خليجي 24″

شكلت قرعة نهائيات أمم أوروبا 2020 وتصدر ريال مدريد ”مؤقتًا“ لجدول ترتيب الدوري الإسباني، وتراجع مانشستر سيتي في إنجلترا أمام ليفربول وكأس الخليج في قطر، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية، الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بعودة غريزمان لملعب فريقه السابق وموعد عودة الفرنسي غوميز للهلال السعودي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس 2-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ركزون في الليغا، راموس وكارفخال يضعان ريال مدريد في الصدارة“.

كما اهتمت بقرعة نهائيات أمام أوروبا 2020، وكتبت: ”السويد وبولندا منافسا المنتخب الإسباني“.

كما تحدثت عن قمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة، وكتبت: ”غريزمان يعود لواندا ميتروبوليتانو“.

سبورت

اهتمت الصحيفة بلقاء القمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في إطار الدوري الإسباني، في ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“، وكتبت: ”اختبار النار“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس 2-1، وكتبت: ”ريال مدريد يفوز بصعوبة“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن قرعة نهائيات أمم أوروبا 2020، وكتبت: ”قرعة جيدة للمنتخب الإسباني“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على قمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني في واندا ميتروبوليتانو، وكتبت: ”اختبار النار“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس وتصدره مؤقتًا للدوري الإسباني، وكتبت: ”الريال يعرفون كيف يعانون لكنهم يفوزون في ألافيس“.

كما تحدثت عن قرعة نهائيات أمم أوروبا 2020، وكتبت: ”لاروخا ضد بولندا والسويد“.

الصحيفة اهتمت بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”مانشستر سيتي يتعادل أمام نيوكاسل 2-2 ويتخلف بفارق 11 نقطة عن ليفربول“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس 2-1 وتصدره للدوري الإسباني مؤقتًا، وكتبت: ”صدارة مؤقتة“.

كما اهتمت بلقاء وقمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في وانداميتروبوليتانو، وكتبت: ”غريزمان ضد جواو فيليكس“.

كما تحدثت الصحيفة عن قرعة نهائيات أمام أوروبا 2020، وكتبت: ”السويد وبولندا والفائز من لقاء السد بين أيرلندا والبوسنة والهرسك وأيرلندا الشمالية وسلوفاكيا منافسي المنتخب الإسباني في نهائيات أمم أوروبا 2020“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على قرعة نهائيات أمم أوروبا 2020 وتواجد المنتخب الفرنسي في مجموعة صعبة، وكتبت: ”مجموعة الموت“.

كما تحدثت عن تصريحات توماس توخيل ضد مهاجمي باريس سان جيرمان، وكتبت: ”توخيل ينتقد مهاجميه“.

كما اهتمت بعودة أولمبيك ليون للفوز وجاء على حساب ستراسبورغ، وكتبت: ”أولمبيك ليون: إلى الشرق التجديد“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الصراع بين الثنائي يوفنتوس وإنتر ميلان على نجم بريشيا ساندرو تونالي، وكتبت: ”يوفنتوس أم إنتر؟ من يختار تونالي؟“.

كما تحدثت عن فوز أتلانتا الكبير أمام بريشيا 3-0 بفضل تألق الكرواتي ماريو بازاليتش.

الكورييري

ركزت الصحيفة على قرعة نهائيات أمم أوروبا 2020، وكتبت: ”إيطاليا محظوظة: هنا سويسرا وويلز وتركيا.. تم تجنب مواجهة مبابي ورونالدو“، قرعة جيدة للغاية للآزوري.. الظهور الأول في الـ12 من يونيو في الأولمبيكو ضد أوندير وهاكان.

مانشيني: ”يجب علينا الحذر“.. غرافينا: ”نريد اليورو“.

سباق يوفنتوس – إنتر مع رونالدو ولوكاكو.

– البيانكونيري يستضيف ساسولو.. النيرازوري على أرضه ضد سبال.

اللاغازيتا

ألقت الصحيفة الضوء أيضًا على قرعة نهائيات أمم أوروبا 2020، وعنونت: ”أفضل من ذلك! قرعة يورو 2020.. إيطاليا تمسك بشكل جيد.. قرعة جيدة للمنتخب.. الذي يواجه في مباراة الافتتاح تركيا في الـ12 من يونيو في روما“.

مانشيني يحذر: ”مجموعة متوازنة.. أتوقع من الأولمبيكو أن يعطينا الحافز“.. ألمانيا والبرتغال وفرنسا في المجموعة الحديدية.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على فوز المنتخب السعودي على منتخب البحرين في كأس الخليج بقطر 2-0، وكتبت: ”الأخضر يعزف“.

كما أجرت حوارًا مع النجم المعتزل ياسر القحطاني، وكتبت: ”كرة القدم انتهت، أخضعنا آسيا رغم الظلم“ و“تمنيت اللعب مع الثنيان“.

الصحيفة اهتمت بمهاجم الهلال الفرنسي غوميز، وكتبت: ”غوميز: عودتي الأسبوع الجاري“.

كما تحدثت عن إصابة حارس المنتخب السعودي محمد العويس، وكتبت: ”العويس يؤجل العملية“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على ختام موسم سباقات الفورمولا وان في أبوظبي، وكتبت: ”أبوظبي تتوج ملك الفورمولا 1، العالم تحت سماء العاصمة“.

كما تحدثت عن نتائج لقاءات كأس الخليج العربي وبرنامج لقاءات ربع النهائي.

الصحيفة اهتمت بالملف الدوري من خلال الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”سيتي يهدر نقطتين أمام نيوكاسل، ليفربول يصل للنقطة 40″، والدوري الإسباني وكتبت: ”بارسا MSG يتحدى الأتلتيكو في جحيم ميتروبوليتانو“.

كما تحدثت عن قرعة نهائيات أمم أوروبا 2020 وكتبت: ”ألمانيا وفرنسا والبرتغال في المجموعة النارية“.

الصحف البريطانية

إكسبريس سبورت

ركزت الصحيفة على المبلغ الذي تلقاه ماوريسيو بوكيتينو بعد الخروج من توتنهام والبالغ 12.5 مليون جنيه إسترليني.

كما اهتمت بالدوري الإنجليزي الممتاز وتفوق ليفربول، وكتبت: ”ليفربول 11 نقطة ”الفارق“ مع رقم قياسي جديد“.

كما تحدثت عن فوز توتنهام الجديد مع تألق دايلي آلي، وكتبت: ”دايلي يقود توتنهام للفوز“.

ديلي ميل

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول أمام برايتون بفضل ثنائية فان دايك، وعنونت: ”تحية اللقب؟.. ثنائية فان دايك تضع ليفربول في الصدارة بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي.