نادي ليفربول يعبر برايتون ويوسع الفارق في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

حقق نادي ليفربول، فوزا عسيرا على حساب برايتون ألبيون، بهدفين لهدف، في مباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وافتتح المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، أهداف اللقاء الذي أقيم على ملعب أنفيلد، في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الريدز بهدفين، بعدما أضاف اللاعب نفسه هدفًا ثانيًا في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، تعرض البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى المضيف للطرد في الدقيقة 76، ليحل أدريان بدلًا عنه، ويستقبل هدف برايتون الوحيد سريعًا في الدقيقة 79.

وابتعد ليفربول بصدارة ترتيب البريمرليغ، برصيد 40 نقطة، وبفارق 11 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، والذي خسر نقطتين ثمينتين في وقت سابق من اليوم، بعدما تعادل أمام نيوكاسل (2-2).