غاريث ساوثغيت: منتخب إنجلترا مرشح للفوز بيورو 2020

قال غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا إن منتخب بلاده بات من المنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم وبشكل أكبر عمّا كان عليه الحال في كأس العالم 2018 بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي منحته المزيد من احترام المنافسين.

وقاد ساوثغيت منتخب إنجلترا، الذي لم يحرز أي لقب كبير منذ حصد لقب كأس العالم 1966 على أرضه، إلى قبل نهائي كأس العالم في روسيا العام الماضي بعد سلسلة من العروض المقنعة.

وقال ساوثغيت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”أعتقد أننا اكتسبنا بعض الاحترام وأعتقد أن الناس تعتبرنا ضمن المرشحين، وهو ما لم يحدث بالشكل ذاته قبل روسيا“.

وأضاف ”ندرك أيضًا أنه ينبغي علينا التطور وبلوغ مستويات أعلى“.

وتابع ساوثغيت ”من الصعب تقييم أين نقف تمامًا بعد مشوار التصفيات. لكن إذا تابعنا الوصول إلى قبل نهائي كأس العالم وقبل نهائي دوري الأمم والتأهل (لبطولة أوروبا) بأكبر عدد من الأهداف فإننا فعلنا كل ما يمكن فعله ونحن نسير على الطريق الصحيح“.

وإلى جانب النتائج الإيجابية في كأس العالم فإن ساوثغيت، الذي تولى تدريب المنتخب الوطني بدوام كامل في 2016 ويرتبط بعقد حتى 2022، قاد إنجلترا لتصدر مجموعتها في تصفيات بطولة أوروبا ليضمن الوجود ضمن المنتخبات المصنفة في نهائيات العام المقبل.

وأنهت إنجلترا التصفيات برصيد 21 نقطة من 8 مباريات، بعد 7 انتصارات وهزيمة واحدة، وسجلت 36 هدفًا واستقبلت 6 أهداف.

وردًا على سؤال حول وجود إنجلترا في نفس المستوى مع منتخبات القمة قال ساوثغيت إنه إذا كانت هناك أي فوارق فهي ضئيلة.

وقال ساوثغيت: ”أصبحنا ضمن هذه المجموعة من الفرق لكن هناك الكثير من الفرق الجيدة والفارق في يوم واحد بين أي فريقين ضمن أفضل 10 منتخبات بالتصنيف يكون ضئيلًا في كرة القدم“.

ومن المنتظر أن تلعب إنجلترا مبارياتها في دور المجموعات ببطولة أوروبا 2020 في استاد ويمبلي، الذي سيستضيف أيضًا قبل النهائي والنهائي. وأكد ساوثغيت أن هذا يمثل ميزة كبيرة.

وستقام منافسات دور المجموعات في 12 ملعبًا في القارة.

وقال ساوثغيت: ”ستنال 10 فرق أو 12 فريقًا فرصة خوض مباريات دور المجموعات على أرضها لذا ستستفيد الكثير من الفرق من ذلك“.

وأضاف ”سيمثل هذا الأمر تجربة رائعة للاعبينا ولمشجعينا بوجود هذا الجزء من البطولة على أرضنا“.