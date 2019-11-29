بروسيا دورتموند يفتح الباب أمام رحيل سانشو إلى ليفربول أو مانشستر يونايتد

وصلت العلاقة بين الدولي الإنجليزي الشاب جادون سانشو نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، وفريقه إلى طريق مسدود.

وبات رحيل اللاعب عن دورتموند قريبًا للغاية، بعد الأزمات التي أبعدته عن تشكيل فريقه الأساس في الفترة الأخيرة بسبب عدم التزامه مع الفريق.

أزمات متلاحقة

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن إدارة بروسيا دورتموند ستدرس العروض المقدمة للاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وانهارت العلاقة بين سانشو ودورتموند، بعد أن قرر السويسري لوسيان فافري، استبداله مبكرًا في مباراة بايرن ميونيخ بالدوري الألماني.

وتأخر جادون سانشو طبقًا لصحيفة ”إدبندنت“، عن الحصة التدريبية الأخيرة لبروسيا دورتموند قبل مواجهة برشلونة الإسباني، أمس الأول الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكان سانشو قد تعرض للإيقاف من إدارة ناديه الألماني، بعد عودته متأخرًا من معسكر منتخب بلاده في أكتوبر الماضي.

100 مليون جنيه إسترليني

وذكرت ”ديلي ميل“ أن جادون سانشو يضغط بهذه التصرفات على إدارة بروسيا دورتموند، بعد أن قرر الرحيل عن الفريق.

ويشعر مسؤولو دورتموند بإحباط كبير من طريقة تعامل وكلاء سانشو، بعد إبلاغهم بإمكانية رحيله في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة دورتموند منشغلة بعدة أمور بجانب أزمة سانشو، خاصة أنهم يفكرون في إقالة فافري من تدريب الفريق، إضافة إلى البحث عن بديل للجناح الشاب البالغ من العمر 19 عامًا فقط.

وعلى الرغم من ذلك قرر دورتموند الاستماع للعروض المقدمة لسانشو في يناير المقبل، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين بضمه.

وكان مانشستر يونايتد قد حاول ضم اللاعب في الصيف الماضي، إلى أن دورتموند أبلغهم أنه من المستحيل انتقاله في ذلك التوقيت، بينما اكتفى ليفربول بمراقبة تطور سانشو.

كما كان سانشو محل اهتمام من مانشستر سيتي الذي استفسر عن إمكانية ضم اللاعب، لتعويض رحيل ليروي ساني إلى بايرن ميونيخ الألماني، كما يحظى سانشو باهتمام واضح من ريال مدريد الإسباني.

وحددت إدارة دورتموند قيمة انتقال سانشو في الميركاتو الشتوي بـ 100 مليون جنيه إسترليني.

أرقام مميزة

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات أن سانشو، البالغ من العمر 19 عامًا، سجل أكبر عدد من المراوغات في الدوري الألماني الموسم الماضي، بعدما نجح في 113 مراوغة، بفارق 42 مراوغة عن أقرب ملاحقيه.

وسجل سانشو 4 أهداف، وصنع 8 في 16 مباراة مع بروسيا دورتموند الموسم الحالي، علمًا بأنه انضم للنادي الألماني صيف العام 2017، وسجل للفريق 18 هدفًا وصنع 31 من إجمالي 71 مباراة.

موقف مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية موقف إدارة مانشستر يونايتد بشأن التعاقد جادون سانشو.

وبحسب صحيفة ”ميرور“، فإن انضمام ليفربول إلى الأندية الراغبة في التعاقد مع سانشو دفع إدارة مانشستر يونايتد للتقدم بعرض في سوق الانتقالات الشتوي لحسم صفقة سانشو.

وأشارت ”ميرور“ إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد بدأوا بالفعل مفاوضاتهم بشكل سري مع نظرائهم في بروسيا دورتموند لبحث مدى إمكانية إتمام تلك الصفقة في شهر يناير المقبل.

وبحسب الصحيفة الإنجليزية، فإن القيمة السوقية لسانشو تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يدرك جيدًا صعوبة ضم سانشو في سوق الانتقالات الصيفية، بسبب كثرة المتنافسين عليه، خاصة أنهم من كبار أوروبا، وهو ما دفع الإدارة للتفكير في اتخاذ خطوة مفاجئة وحسم الصفقة مطلع العام الجديد.

وقالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية إن بروسيا دورتموند مصمم على الحصول على أفضل سعر للدولي الإنجليزي الشاب وحدد 120 مليون جنيه إسترليني.