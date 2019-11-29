تقرير: إريكسن يتفق مع ريال مدريد على بنود عقده.. والإعلان عن الصفقة خلال أسابيع

قالت تقارير صحفية إن نادي ريال مدريد الإسباني، حسم موقفه تمامًا من التعاقد مع لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وأشارت صحيفة ”eldesmarque“ الإسبانية، إلى أن إريكسن أنهى جميع المفاوضات الخاصة بانتقاله إلى ريال مدريد، واتفق بالفعل على تفاصيل عقده مع النادي الملكي.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

خيارات ريال مدريد

وتابعت بقولها: ”يملك ريال مدريد حاليًا خيارين في التعاقد مع إريكسن، الأول ضمه في يناير المقبل مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، قبل 6 أشهر على نهاية عقده مع توتنهام، والثاني هو الانتظار إلى نهاية الموسم، حيث سيصبح لاعبًا حرًا ويمكن أن ينتقل إلى الميرينغي مجانًا، وهو الأمر الذي يفضّله رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز“.

وأضافت ”جاء وصول البرتغالي جوزيه مورينيو إلى مقعد القيادة الفنية في توتنهام خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ليثير بعض التفاؤل لدى جماهير السبيرز، من إمكانية استمرار إريكسن مع الفريق، ولكن يبدو أن اللاعب حسم موقفه تمامًا، ولن يجدد عقده مع الفريق اللندني“.

وتواجه إدارة توتنهام مأزقًا حقيقيًا بنهاية الموسم الجاري، حيث تنتهي عقود إريكسن وتوبي ألديرفيريلد ويان فرتونخين، لاعبي الفريق، ما يضع مسؤولي الفريق في أزمة كبيرة حال رحيل اللاعبين الثلاثة.

وكشفت تقارير صحفية خطة نادي ريال مدريد لتعزيز هجومه بصفقة من العيار الثقيل في الموسم المقبل، في ظل التعقيدات التي تواجه خطته لضم كيليان مبابي، نجم هجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال موقع ”le10sport“ الفرنسي إن إدارة ريال مدريد حوّلت بوصلتها نحو الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتحديد إلى نادي توتنهام هوتسبير.

غارة إسبانية

وأشار الموقع إلى أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يرغب بشدة في التعاقد مع هاري كين، هداف توتنهام والمنتخب الإنجليزي، حيث يرى أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا سيكون إضافة كبيرة لهجوم الريال على المدى البعيد.

وتابع ”رصدت إدارة ريال مدريد 200 مليون يورو للتعاقد مع هاري كين في صيف 2020، وترغب في استغلال العلاقة المعقدة بين مورينيو ونجوم الأندية التي يقوم بتدريبها في إغراء كين للرحيل عن السبيرز إلى النادي الملكي“.

ويشتهر مورينيو بكثرة الصدامات والأزمات مع النجوم الكبار في الأندية التي قام بتدريبها سابقًا، حيث دخل من قبل في مشاحنات مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس إيكر كاسياس خلال ولايته في ريال مدريد، وكذلك الفرنسي بول بوغبا أثناء محطته التدريبية السابقة في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وانضم هاري كين إلى صفوف توتنهام في صيف 2013 من نادي ليستر سيتي، وينتهي عقده مع السبيرز العام 2024