صحيفة تكشف مدة غياب فابينيو عن ليفربول

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن البرازيلي فابينيو، لاعب وسط نادي ليفربول، قد يغيب عن الريدز 4 إلى 6 أسابيع؛ بسبب الإصابة.

وبحسب صحيفة ”ليفربول إيكو“، فإن فابينيو، الذي تعرض لإصابة قوية في الكاحل في مباراة ليفربول ضد نابولي، الأربعاء الماضي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قد يغيب مدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع، ما يعني غيابه عن 10 مباريات للريدز.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، سيعلن اليوم الجمعة، موقف فابينيو بدقة.

وأصبح ليفربول مهددًا بفقدان فابينيو في مباريات شهر ديسمبر المزدحمة، بما في ذلك مشاركة الريدز في كأس العالم للأندية.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، متفوقًا بفارق 8 نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، لكن الفريق بحاجة إلى الفوز على ملعب ريد بول سالزبورغ النمساوي لضمان التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وانضم فابينيو، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى ليفربول صيف العام 2018، قادمًا من موناكو الفرنسي، وشارك الموسم الحالي في 19 مباراة، بواقع 1572 دقيقة، سجل فيها هدفًا، وصنع اثنين، مقابل 41 مشاركة الموسم الماضي، بواقع 2916 دقيقة، سجل فيها هدفًا وصنع اثنين.

ساديو ماني

يثق ساديو ماني مهاجم ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في قدرة فريقه على تجاوز جدول المباريات المزدحم، خلال ديسمبر كانون الأول، دون إرهاق.

ويخوض الفريق القادم من منطقة مرسيسايد 9 مباريات في 4 بطولات، الشهر المقبل، إذ يلعب ضد أستون فيلا في كأس الأندية الإنجليزية للمحترفين يوم 17 ديسمبر، قبل يوم واحد من خوض أول مباراة في كأس العالم للأندية في قطر.

وتعادل حامل لقب دوري أبطال أوروبا مع ضيفه نابولي دون أهداف في دور المجموعات يوم الأربعاء، لكن ماني أشار إلى أن اللاعبين لن يعانوا لمواجهة الإرهاق الذهني.

وأبلغ اللاعب البالغ عمره 27 عامًا وسائل إعلام بريطانية: ”الإرهاق يكون ذهنيًا لذا لو تعافى الجسد بشكل جيد فلن يكون من الصعب اللعب في كل مباراة“.

وأضاف: ”لو احتاجنا الفريق والمدرب فأعتقد أننا سنلعب ونساعد الفريق. أنا هنا للعمل كل يوم وأكون مستعدًا للعب في كل يوم“.

وشارك مهاجم السنغال في جميع مباريات ليفربول في الدوري هذا الموسم، وأحرز 8 أهداف، كما خاض 5 مباريات في دوري الأبطال.

ولعب زميلاه في الهجوم روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح 18 و16 مباراة على الترتيب بجميع المسابقات حتى الآن، بغض النظر عن مباراة درع المجتمع وكأس السوبر الأوروبية.

وقال ماني: إن الفوز بدوري الأبطال في الموسم الماضي قاد ليفربول إلى آفاق جديدة، وإن النجاح في كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 11 وحتى 22 ديسمبر، سيكون بمثابة قوة دفع.

وأضاف: ”أقول دائمًا إن الفوز بالمباريات والألقاب يحفز اللاعبين طيلة الوقت. لو فزنا بلقب كأس العالم للأندية سنحصل على زخم أكبر“.

ويستضيف ليفربول منافسه برايتون صاحب المركز الثاني عشر، غدًا السبت.