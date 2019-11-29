ماذا قال نونو إسبيريتو مدرب وولفرهامبتون عن ترشيحه لتدريب آرسنال؟

رفض نونو إسبيريتو سانتو المدير الفني لوولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي، التعليق على تكهنات وضعته على رأس المرشحين لخلافة أوناي إيمري في تدريب آرسنال احترامًا للمدرب الإسباني.

وتعادل وولفرهامبتون واندرارز 3/3 مع مستضيفه براغا، في مباراة مثيرة ليحجزا مكانهما في دور الـ32 للدوري الأوروبي قبل مباراة واحدة على نهاية دور المجموعات لينضما إلى ألكمار وفولفسبورغ وجنت يوم الخميس.

ويتعرض إيمري لضغوط متزايدة بعد الهزيمة الأخيرة لآرسنال على أرضه أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي يوم الخميس، ما وضع الفريق في موقف حرج يحتاج خلاله للفوز في مباراته الأخيرة بدور المجموعات للتأهل إلى دور الـ32.

ويتقدم وولفرهامبتون واندرارز بـ3 مراكز على آرسنال إذ يحتل المركز الخامس قبل انطلاق الجولة 14 بينما يقبع آرسنال في المركز الثامن.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية: إن سانتو ردّ على سؤال بشأن ارتباطه بتدريب آرسنال خلفًا لإيمري، أجاب قائلًا: ”أعتقد أنك تعرفني جيدًا بما فيه الكفاية وأنت تعلم أنني لن أجيب على ذلك. لن أذكر أبدًا مسألة ليست حقيقة. أساسًا لأن الوظيفة مشغولة حاليًا بمدير فني يجب احترامه“.

ويتصدر سانتو الترشحات لخلافة إيمري في استاد الإمارات، وبات قريبًا من الإقالة حتى قبل مواجهة نوريتش سيتي المقبلة في الدوري.

وكانت الخسارة أمام فرانكفورت المباراة السابعة لآرسنال بدون أي انتصار، وهذا يعني أنه يجب عليهم الذهاب إلى ستاندارد لييغ في المباراة الأخيرة بدور المجموعات وتحقيق نتيجة إيجابية لبلوغ دور الـ32.

ووفقًا لصحيفة ”صن“ البريطانية، فإن مديري آرسنال سيعقدون اجتماعًا، اليوم الجمعة، وقد يتم خلاله إقالة إيمري حتى قبل مواجهة نورويتش سيتي، الأحد المقبل، في البريميرليج.

شجاعة إيمري

ورغم تعرض المدير الفني الإسباني لصيحات استهجان ورفعت جماهير آرسنال أثناء مواجهة فرانكفورت لافتات تطالب برحيله إلا أنه رد قائلًا: ”نعم، أستطيع الآن أن أفهم كل الانتقادات التي وجهت إلى الفريق ولي. نحن لسنا في حالة جيدة وأيضًا كمدرب، مر هذا الموقف عليّ من قبل“.

وأضاف المدير الفني السابق لإشبيلية الإسباني ”الآن حالتنا ليست جيدة. نحن بحاجة للفوز واكتساب الثقة. أعتقد أننا أفضل مما نقدمه في المباريات سواء أكان اللاعبون أم أنا. فقدنا الآن بعض الثقة ونحتاج إلى الفوز. لكن في الحقيقة كانت استجابة اللاعبين في الشوط الأول جيدة“.

وتابع ”لكن في هذه البطولة، ما زلنا في صدارة مجموعتنا ولدينا فرصة جيدة للغاية للتأهل عن هذه المجموعة. سنبدأ التفكير في كيفية حصد الثلاث نقاط ضد ستاندارد لييغ“.