بعد اهتمام برشلونة.. ويليان يحسم الجدل حول مستقبله مع تشيلسي

كشف البرازيلي الدولي ويليان، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، موقفه من الرحيل عن البلوز في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020.

وارتبط ويليان بالانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، الذي يرغب في ضم اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 31 عامًا، والذي ينتهي عقده مع تشيلسي في يونيو المقبل، مما يجعله لاعبًا حرًا في التفاوض مع أي نادٍ بدءًا من يناير المقبل، ورحيله مجانًا بنهاية الموسم الجاري.

موقف ويليان

وقال ويليان، في تصريحات أبرزتها شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية: ”أنا سعيد للغاية في تشيلسي، ومستقبلي في أيدي النادي اللندني“.

وأضاف بقوله: ”سأنتظر ما ستسفر عنه المفاوضات مع مسؤولي تشيلسي، هم يعلمون ما أريده جيدًا، أرغب في الاستمرار رفقة البلوز، ولكن صراحة لم يتم تقديم أي عرض من جانب إدارة البلوز لتجديد التعاقد، الأمور كلها قيد المفاوضات المبدئية حتى الآن“.

وتابع قائلًا: ”لا أستطيع الحديث عن الانتقال إلى أي نادٍ حاليًا، لأنني لا أزال لاعبًا مع تشيلسي، وعقدي مستمر إلى نهاية الموسم“.

ونجح المدرب الشاب فرانك لامبارد في تغيير وجه تشيلسي هذا الموسم، بعد الدفع بمجموعة من اللاعبين الشباب وعلى رأسهم تامي أبراهام وماسون ماونت، في ظل حظر التعاقدات المفروض على البلوز لمدة فترتي انتقالات، سيظل مستمرًا حتى ميركاتو الشتاء المقبل، ما لم ينجح تشيلسي في الحصول على حكم جديد ينهي الحظر.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولديه فرصة قوية في الوصول إلى دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي نادي ليل الفرنسي متذيل المجموعة السابعة في الجولة الأخيرة، ويكفيه الفوز بأي نتيجة للتأهل.

وكشفت تقارير صحفية خطة نادي برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، يونيو 2020، والتي يركّز فيها النادي الكتالوني على 3 مراكز لتعزيز صفوف الفريق.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن المراكز الثلاثة التي يستهدف مسؤولو برشلونة تدعيمها، هي: الظهير الأيمن وقلب الدفاع، إضافة إلى رأس الحربة الصريح، رقم 9.

نجوم على رادار برشلونة

وأشارت الصحيفة إلى أن نجم نادي بايرن ميونخ الألماني جوشوا كيميتش، على رأس قائمة المطلوبين لنادي برشلونة في الصيف المقبل؛ لتعزيز الجبهة اليمنى للفريق، التي لا يوجد بها ظهير أيمن سوى البرتغالي نيلسون سيميدو.

ونوهت إلى أن برشلونة سيكون من الصعب عليه حسم تلك الصفقة، كون كيميتش أحد العناصر الرئيسية في الفريق البافاري، إضافة إلى أن عقده ينتهي في صيف 2023، وبالتالي فإن رغبة اللاعب في الرحيل هي التي يمكن أن تدفع بايرن ميونخ إلى الموافقة على الصفقة.

وتابعت بقولها: ”يرغب مسؤولو البارسا في تعزيز صفوف الفريق بصفقة دفاعية مميزة، خاصة مع الإصابات المتكررة التي يتعرض لها الفرنسي صامويل أومتيتي، وبلوغ جيرارد بيكيه الـ33 من عمره“.

وأردفت قائلة: ”وضعت إدارة برشلونة مدافع فيورنتينا الإيطالي، الصربي نيكولا ميلينكوفيتش، البالغ من العمر 22 عامًا، في صدارة المطلوبين لتعزيز دفاعات البلوغرانا، ومعه الدنماركي أندرياس كريستينسين لاعب تشيلسي الإنجليزي“.

ويليان على رادار البارسا

وفي مركز رأس الحربة، رصد مسؤولو برشلونة 4 مهاجمين للتعاقد مع أحدهم، كي يكون خليفة للأوروغواياني لويس سواريز، الذي ينتهي عقده مع البارسا في صيف 2021، ويبدو أنه يقضي أيامه الأخيرة في ”كامب نو“.

وقالت الصحيفة إن قائمة المهاجمين المرشحين للبارسا، تضم: الإنجليزي الدولي هاري كين نجم توتنهام، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان، والغابوني أوباميانغ لاعب آرسنال الإنجليزي.

وأكدت أن هناك لاعبين آخرين ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلى برشلونة، وهما البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي، وفابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي، وأشارت في الوقت نفسه إلى تراجع فرص عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف البلوغرانا في ظل التكلفة الاقتصادية المرتفعة التي لن يستطيع البارسا تحملها لاستعادة نجمه السابق من باريس سان جيرمان الفرنسي.