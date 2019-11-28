فابينيو يثير قلق جماهير ليفربول بشأن إصابته (صورة)

زاد البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول من الشكوك والمخاوف بشأن إصابته، عقب ظهوره في صورة إلى جوار النجم السابق ديكو وكيل أعماله وهو يرتدي واقيًا لساقه.

وتعرض لاعب الوسط البرازيلي لإصابة في الكاحل خلال الدقيقة 19 من تعادل ليفربول مع ضيفه نابولي الإيطالي بهدف لكل فريق في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء في انفيلد.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أنه على الرغم من أن ليفربول سيستضيف برايتون أند هوف ألبيون في الدوري يوم السبت المقبل إلا أن الفريق يعاني من إصابات عديدة.

ولا يزال جويل ماتيب يعاني من إصابة في ركبته. وعاد النجم المصري محمد صلاح لتوه من إصابة في الكاحل لكنه لم يستعد تألقه بعد.

وتعافى البرازيلي أليسون بيكر حارس المرمى الأساسي والغيني نابي كيتا من إصابات في بداية الموسم، بينما عاد السويسري شيردان شاكيري للملاعب بعد فترة إصابة طويلة.

وبدا فابينيو سعيدًا خلال الصورة التي ظهر فيها بحذاء واقٍ إلى جوار نجم برشلونة والبرتغال السابق، لكن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لمتصدر البريميرليغ سيكون حريصًا على استعادة الدولي البرازيلي البالغ عمره 26 عامًا للياقته سريعًا؛ نظرًا لأهميته للفريق.

ويرتبط أسطورة برشلونة ديكو بعلاقة قوية مع فابينيو، الذي انضم إلى ليفربول من موناكو مقابل 45 مليون جنيه إسترليني في مايو/أيار 2018، حيث يعمل ديكو مع خورخي مينديز وكيل أعمال جوزيه مورينيو وزلاتان إبراهيموفيتش.

وينتظر كلوب في قلق معرفة مدى الإصابة التي تعرض لها لاعب الوسط المدافع، قائلًا: ”أهم شيء هو إصابة فابينيو. من المبكر الحديث عنها ونتمنى ألا تكون خطيرة لكنها مؤلمة وفي منطقة لا تريد الشعور بألم فيها حول الكاحل“.

وأجاب كلوب عند سؤاله من الصحفيين عن مدى خطورة الإصابة: ”لا أريد الحديث عن توقعات؛ لأني أتمنى ألا تكون خطيرة. إنه يتألم وهذا ليس جيدًا. لم يستطع مواصلة اللعب. أتمنى ألا تكون خطيرة. سنعلم مدى الإصابة خلال يومين“.

وتنتظر ليفربول فترة صعبة، إذ سيلعب عشر مباريات حتى نهاية العام، من بينها رحلة إلى سالزبورغ النمساوي في ختام المجموعة الخامسة بدوري الأبطال، حيث يحتاج بطل أوروبا إلى التعادل على الأقل للتأهل إلى دور الستة عشر.