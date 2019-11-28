مانشستر يونايتد يسقط أمام أستانة بالدوري الأوروبي (فيديو)

عدل أستانة تأخره بهدف إلى انتصار على تشكيلة شابة لضيفه مانشستر يونايتد اليوم الخميس ليحصد أولى نقاطه في المجموعة 12 بالدوري الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم.
ووضع جيسي لينغارد قائد يونايتد فريقه في المقدمة في الدقيقة العاشرة بتسديدة منخفضة من 20 مترًا قبل أن يقلب أستانة الطاولة بهدفي دميتري شومكو وديشون برنارد بالخطأ في مرماه بعد الاستراحة.
واستمر يونايتد، الذي حجز مكانه بالفعل في دور 32، في الصدارة بعشر نقاط من خمس مباريات لكن الكمار صاحب المركز الثاني والذي يملك ثماني نقاط من أربع مباريات يمكنه انتزاع الصدارة حال فوزه على بارتيزان بلجراد على أرضه في وقت لاحق اليوم.
ويملك بارتيزان صاحب المركز الثالث أربع نقاط مقابل ثلاثة لأستانة.
استانا 2 × 1 مانشستر يونايتد | اهداف اللقاء ???? "
⠀https://t.co/XIZj8MoW9A@FasterGoal / الحساب الرئيسي
#ASTMUN pic.twitter.com/raZpwmEDTS
— HD24 (@hd24_hd244k) November 28, 2019