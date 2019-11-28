مانشستر يونايتد يسقط أمام أستانة بالدوري الأوروبي (فيديو)

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عدل أستانة تأخره بهدف إلى انتصار على تشكيلة شابة لضيفه مانشستر يونايتد اليوم الخميس ليحصد أولى نقاطه في المجموعة 12 بالدوري الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم. ووضع جيسي لينغارد قائد يونايتد فريقه في المقدمة في الدقيقة العاشرة بتسديدة منخفضة من 20 مترًا قبل أن يقلب أستانة الطاولة بهدفي دميتري شومكو وديشون برنارد بالخطأ في مرماه…