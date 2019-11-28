ريال مدريد يجهّز عرضًا مغريًا لحسم صفقة بول بوغبا في يناير

يستعد ريال مدريد الإسباني لدخول سوق الانتقالات الشتوية بكل قوة، لتدعيم الفريق الذي استعاد الكثير من قوته في الفترة الأخيرة رغم البداية السيئة للموسم الجاري.

وتسعى إدارة النادي الملكي، لتدعيم خط وسط الفريق بعد تراجع مستوى النجم الكراوتي لوكا مودريتش هذا الموسم.

عرض ضخم

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن ريال مدريد قرر تقديم عرض رسمي للتعاقد مع الدولي الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي.

ويستعد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لتقديم عرض ضخم يصل إلى 73 مليون جنيه إسترليني مقابل التعاقد مع بوغبا الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد العام 2016 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد سيعرض انتقال اثنين من لاعبيه بجانب المقابل المالي لإقناع إدارة مانشستر يونايتد بالتخلي عن النجم الفرنسي.

ثنائي مدريدي

وأوضحت ”ميرور“ أن الكولومبي جيمس رودريغيز سيتم عرضه على مانشستر يونايتد، حيث شارك في 9 مباريات فقط خلال الموسم الجاري بعد عودته من الإعارة التي امتدت موسمين في بايرن ميونيخ الألماني.

وذكرت الصحيفة أن النرويجي أولي جونار سولشاير قد يحبذ فكرة انضمام رودريغير إلى فريقه الذي يحتاج إلى إضافة في منطقة صناعة اللعب.

ويظهر اسم ماريانو دياز كثاني الأسماء التي ينوي ريال مدريد عرضها على مانشستر يونايتد، خاصة في ظل حاجة مانشستر يونايتد لتدعيم خط هجومه بعد رحيل الثنائي روميلو لوكاكو واليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويمكن أن يلعب ماريانو دياز دور البديل الجيد لماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل نقص خبرة الشاب ميسون جرينوود.

إصرار زيدان

ويصرّ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرنغي على التعاقد مع بوغبا دون غيره لدعم خط وسط فريقه.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن زين الدين زيدان يضع صفقة بوغبا كأولوية لريال مدريد، وأضافت أن زيدان استقر على التعاقد مع بوغبا سواء في يناير المقبل أو في نهاية الموسم، بعد أن رفض التعاقد مع نجمين آخرين.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الصحفي الإسباني إدواردو أندا أن إدارة ريال مدريد عرضت على زيدان التعاقد مع لاعبين لدعم خط الوسط، وطرحت إدارة الميرينغي اسمي فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي، وكريستيان إيركسن لاعب توتنهام هوتسبير، على المدرب الفرنسي، للتعاقد مع أحدهما خلال الميركاتو الشتوي المقبل، إلا أن زيدان يصر على التعاقد مع بول بوغبا.

وأثار الطلب المتكرر من زيدان لضم بوغبا الكثير من المتاعب لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، حيث يرى زيدان أن بوغبا فقط يمكنه أن يضيف جودة حقيقية لخط وسط ريال مدريد.

تمرد بوغبا

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد كشفت عن موقف الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الاستمرار مع فريقه.

وقالت إذاعة ”كادينا كوبي“ الإسبانية إن بوغبا يتمرد على مانشستر يونايتد لإجبار إدارة النادي الإنجليزي على بيعه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020.

ونقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة داخل غرفة ملابس مانشستر يونايتد قولها ”إن بوغبا سليم تمامًا، وتعافى من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب ما يقرب من شهرين حاليًّا، إلا أنه يضغط على إدارة النادي لبيعه في يناير“.

وتابعت في تقرير سابق: ”سولشاير، الذي كان رافضًا وبشدة الموافقة على رحيل بوغبا في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، سيقبل الآن بيعه في يناير بأعلى مقابل مادي ممكن، ويمكن أن تصل قيمة الصفقة في الوقت الحالي إلى 150 مليون يورو“.

وارتبط بوغبا بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، أو العودة إلى يوفنتوس الإيطالي.