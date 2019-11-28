حال عدم التتويج بالألقاب.. هاري كين قد يرحل عن توتنهام في هذا التوقيت

أكد تيم شيروود المدرب السابق لتوتنهام في تصريحات صحفية، أن مهاجم توتنهام النجم هاري كين قد يرحل عن الفريق في غضون موسم ونصف الموسم، في حال فشله في التتويج بالألقاب الجماعية.

ويعرف المدرب تيم شيروود المهاجم الإنجليزي جيدًا؛ لكونه كان وراء منحه الفرصة للعب للفريق حين دربة موسم 2013-2014.

وقال تيم شيروود لقناة ”بي إن سبورتس“: ”كين يجب أن يفوز رفقة توتنهام بلقب ما، وأعتقد أنه سيمنحهم وقتًا قد يستمر حتى نهاية الموسم القادم“.

وأضاف المدرب السابق للفريق: ”في نهاية الموسم الحالي والموسم القادم، إن لم يفز الفريق بأي لقب فسيرحل.“

وخسر هاري كين رفقة توتنهام لقبي كأس الرابطة المحترفة في 2015 ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتوج كلاعب بعدة جوائز فردية، منها هداف كأس العالم الأخيرة في روسيا وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين.

وأكد تيم شيروود، أن هاري كين كبقية اللاعبين يحلمون بأن يتوجوا مسيرتهم بالألقاب وقال: ”كل اللاعبين المحترفين بإمكانهم أن ينهوا مسيرتهم أغنياء سواء كانوا جيدين أو سيئين“.

وأضاف: ”سيكونون أغنياء هذا شيء عادي، لكنهم يرغبون في الألقاب في أن يقولوا بعد نهاية مسيرتهم بماذا فازوا من ألقاب“.

وعرف توتنهام بداية سيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يبتعد بفارق 20 نقطة عن ليفربول المتصدر وأصبحت حظوظه في التنافس على اللقب صعبة، كما خرج بشكل مفاجئ أمام فريق كولشيستر أحد فرق دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي بضربات الجزاء من كأس رابطة المحترفين.

ولم يتبقَ أمام الفريق سوى لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وهما اللقبان اللذان سيقاتل من أجلهما الفريق بعد التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو.

وضمن الفريق تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أولمبياكوس اليوناني في لقاء حول خلاله تخلفه بهدفين لفوز بـ4-2 سجل منهم هاري كين هدفين.

وأكد المهاجم الإنجليزي أهمية الفوز باللقاءات وتطوير العلاقة مع المدرب وقال: ”حين تفوز بالمباريات، فهذا يقوي بشكل نهائي علاقتنا ونتمنى أن نكون فريقًا قويًا رفقة المدرب“.

وأضاف هاري كين: ”نعرف أننا الاثنين نرغب في الفوز بالألقاب الكبرى“.

وأكد المهاجم الدولي الإنجليزي، أن هدفه هو الفوز بالألقاب وقال: ”إنه هدف الفريق وهدفي وهدف المدرب، أتمنى أن أساعد على تحقيقه هذا الموسم أو نرى إلي أي مدى يمكننا الذهاب إليه.“

ورغم تراجع مستوى الفريق هذا الموسم لكن هاري كين يواصل التألق وسجل 13 هدفًا في 17 لقاء ويحلم بالتتويج بلقب أمم أوروبا 2020 رفقة المنتخب الإنجليزي الصيف القادم.

وارتبط اسم النجم الإنجليزي بعدة فرق في السابق أبرزها برشلونة وريال مدريد، لكنه مستمر مع فريقه حيث ينتهي عقده الحالي في صيف 2024.