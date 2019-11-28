تقييم ضعيف لمحمد صلاح في مباراة ليفربول ونابولي.. تعرف على الدرجات

وضع نادي ليفربول الإنجليزي، حامل لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، نفسه في مأزق ربما يؤدي إلى خروجه مبكراً من البطولة، بعد تعادله أمس الأربعاء مع ضيفه نابولي الإيطالي 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ”أنفيلد“ في إطار الجولة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة.

وكاد نابولي، الذي افتتح التسجيل في المباراة عن طريق مهاجمه البلجيكي المخضرم درايس ميرتينز في الدقيقة الـ 21، يقتنص النقاط الثلاث وبطاقة العبور إلى دور الـ16، إلا أن رأس الكرواتي ديان لوفرين أنقذت ليفربول في الدقيققة الـ 65، ومنحته نقطة كاد لا يحصل عليها.

ولم يظهر ليفربول بمستواه، واختفى الثلاثي الناري محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو تماماً، ولم تظهر خطورتهم على مرمى نابولي إلا نادراً، في الوقت الذي نجح فيه كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الإيطالي في ضرب حصار على هجوم الريدز، والخروج بنقطة التعادل التي تقرّبه كثيراً من التأهل إلى الدور المقبل.

ولا يزال ليفربول على قمة المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه نابولي 9 نقاط، ثم سالزبورغ النمساوي الذي سحق جينك البلجيكي 4-1 خارج أرضه، برصيد 7 نقاط وأخيراً جينك بنقطة واحدة.

وسوف تقام الجولة الحاسمة من المجموعة يوم الـ10 من ديسمبر المقبل، إذ يلعب ليفربول خارج أرضه أمام سالزبورغ في موقعة نارية، ويستضيف نابولي في سان باولو فريق جينك في مواجهة سهلة.

ويكفي ليفربول الحصول على نقطة واحدة أمام سالزبورغ للتأهل إلى دور الـ16، في حين سيكون الفوز بمثابة بطاقة العبور للفريق النمساوي، الذي خسر بصعوية شديدة 3-4 أمام الريدز ذهاباً في أنفيلد.

ولن يجد نابولي صعوبة في مباراة جينك إذا سارت الأمور بعيداً عن المفاجآت، وسوف يكون فوز نابولي كافياً للعبور دون النظر لنتيجة مباراة ليفربول وسالزبورغ.

من جانبها، رصدت صحيفة ”اندبندنت“ البريطانية تقييم لاعبي ليفربول ونابولي في المباراة.

ليفربول:

الحارس أليسون بيكر وجو غوميز وجوردان هندرسون ومحمد صلاح وساديو ماني 6 درجات.

وحصل على 7 درجات كل من فيرجيل فان دايك وديان لوفرين، وأندي روبرتسون، بينما تصدر تقييم لاعبي ليفربول المخضرم جيمس ميلنر بـ8 درجات، وتوّج بلقب رجل المباراة، وغاب البرازيلي فابينيو عن التقييم نظراً لخروجه مبكراً من الملعب بداعي الإصابة.

نابولي:

الحارس أليكس ميريت وماريو روي، وزيلينسكي ولوزانو 6 درجات.

كوليبالي وفابيان رويز وآلان وجيوفاني دي لورينزو، ومانولاس وماكسيموفيتش 7 درجات.

وحصل ميرتينز، صاحب الهدف الوحيد لنابولي على 8 درجات.