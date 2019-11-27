خلدون المبارك يثق ببقاء غوارديولا مع مانشستر سيتي لسنوات

قال خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي إنه يريد بقاء بيب غوارديولا مديرًا فنيًا للفريق لعدة سنوات مقبلة وسط أنباء تتردد عن عودته لتدريب بايرن ميونخ.

وتولّى غوارديولا، الذي عمل 4 مواسم مع برشلونة و3 مع بايرن ميونخ، تدريب سيتي في العام 2016 وينتهي عقده الحالي في 2021.

وقاد المدير الفني الإسباني سيتي إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عامين متتاليين، وتُوّج بثلاثية محلية لا سابق لها الموسم الماضي، لكنه قال إنه يريد البقاء في سيتي لأطول فترة ممكنة.

ويضغط ليفربول على سيتي هذا الموسم بتصدره الدوري بفارق 9 نقاط عن سيتي مع انتهاء نحو ثلث المسابقة.

وبلغ الفريق دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا رغم تعادله إيجابيًا مع ضيفه شاختار دونيتسيك الأوكراني ضمن الجولة الخامسة يوم الثلاثاء.

وقال المبارك في لقاء تلفزيوني مع شبكة ”سكاي سبورتس“ إن غوارديولا أكثر من مجرد مدرب رائع، وإنه يود أن يبقى في النادي لفترة طويلة قادمة، ويمثل بيب عنصرًا مهمًا في هذه المؤسسة.

ويمكننا التحدث عن إنجازاته الفنية لساعات، لكنني أعتقد كشخص وكصديق أنه كان جزءًا أساسيًا مما تحقق هنا من إنجازات على مدار السنوات الثلاث الماضية، وهو ملتزم للغاية معنا ونحن ملتزمون مهه، ولدينا علاقة رائعة“.

وأضاف المبارك:“الأشخاص من حوله، والفريق الموجود لدينا اليوم، والعلاقات التي أقوم بها معهم، هذه هي بالفعل بيئة مواتية للنجاح له ولجميع المشاركين في هذه المؤسسة، لذلك أنا مرتاح جدًا لالتزامه والتزامنا معه ونتطلع إلى استمرارية هذا لسنوات مقبلة“.

ويثق المبارك بقدرة غوارديولا في قلب الطاولة على ليفربول في سباق الفوز بالبريميرليغ، قائلًا:“أعتقد أن بيب أظهر مرارًا وتكرارًا قدرته على التطور المستمر والتحدي المستمر، وقد كنا في هذا الموقف عدة مرات من قبل، وأظهرنا دائمًا أن شخصية سيتي تعود باستمرار، والوقت لا يزال طويلًا على نهاية الدوري“.

صفقة تاريخية

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح فيه مانشستر سيتي أغنى نادٍ في أوروبا بعد بيع حصة كبيرة منه إلى شركة أمريكية في صفقة حطمت العديد من الأرقام القياسية.

وتمت بيع حصة كبيرة في النادي مقابل 500 مليون دولار (454 مليون يورو) – في صفقة قيل إنها حطّمت رقمًا قياسيًا جديدًا في الأوساط الرياضية.

واتفقت المجموعة المالكة لنادي مانشستر سيتي التي تسيطر عليها مؤسسة أبوظبي على بيع حصة بقيمة 500 مليون دولار لشركة سيلفر ليك الأمريكية للاستثمار المباشر، مما يجعلها مجموعة كرة القدم الأعلى قيمة في العالم بسعر يبلغ 4.8 مليار دولار.

وقالت الشركتان، اليوم الأربعاء، إن سيلفر ليك ستشتري أكثر قليلًا من 10 في المئة من مجموعة سيتي لكرة القدم المالكة لنادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وفرق في الولايات المتحدة وأستراليا والصين.